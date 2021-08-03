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    • Ekonomi
    • 03.08.2021 12:04
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    • 03.08.2021 12:04
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    TOKİ konut kredisi veriyor mu? TOKİ kredisi veren bankalar 2021 hangileri, nasıl alınır? Başvuru şartları…

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında TOKİ konut kredisi veriyor mu? Sorusu yer alıyor. Uygun fiyatları ile milyonlarca kişiyi ev sahibi yapan TOKİ’nin konut kredisi verip vermediği merak edilerek sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Kuraya katılarak kazananlar peşinatı rahat vermek ve kolay ödeme koşulları ile evine kavuşmak isteyenler bankaların şartlarını merak ediyor. Peki Toplu Konut İdaresi Başkanlığ TOKİ kredisi veren bankalar 2021 hangileri, nasıl alınır? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    TOKİ konut kredisi veriyor mu?

    TOKİ konut kredisi veriyor mu? TOKİ kredisi veren bankalar 2021 hangileri, nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ev alma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar TOKİ kura çekilişlerini yakından takip ediyor ve daha uygun fiyatla ev sahibi olma fırsatını yakalayabiliyor. Ödemeleri rahat bir şekilde yapmak için TOKİ konut kredisi veren bankaların başvuru şartları haberimizde yer alıyor.

    TOKİ KREDİSİ VEREN BANKALAR 2021!

    TOKİ kuralarına katılarak ev sahibi olma hakkı elde eden kişilerin ilk olarak peşinat ödemesi gerekmektedir. Bu peşinat için bankalar TOKİ kredisi vermektedir. TOKİ kredisi veren bankaların başında Ziraat Bankası ve Halkbank gelmektedir.

    Ziraat Bankası TOKİ kredisi Peşinat bedeli için Ziraat Bankası üzerinden kredi çekmek isteyen vatandaşlar için banka bazı şartlar belirlemiştir. Bu şartlar ise şöyle sıralanır: -T.C. vatandaşı olmak -Kredi notunun yüksek olması -Krediyi düzenli ödeyebileceğine dair gelir beyanı -3+1 daire için 18 yaşını doldurmuş olmak

    -2+1 daire için 25 yaşını doldurmuş olmak -Konut projesinin bulunduğu bölgede en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak -Daha önce bankalardan konut kredisi kullanmamış olmak -Başvuru sahibinin ya da eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığının bulunmaması -Hane geliri azami tutarının 4.500 TL olması durumunda kredi başvurusu yapılabilmektedir. Ziraat Bankası, TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunduğu kredide 2020 yılında %0,49 faiz oranı uygulamaktadır. Kredi için 240 aya varan vade imkanı bulunurken, başvuru yapmak oldukça kolaydır. Başvuru için gerekli belgelerini tamamlayan vatandaşlar banka şubelerine giderek başvurusunu tamamlayabilir. Bankanın başvuruyu değerlendirmesinden sonra olumlu dönüş yapılan kişilerin TOKİ hesabına çekilen tutar yatırılmaktadır.

        TOKİ FAİZSİZ KONUT KREDİLERİ HAKKINDA

        Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Terör Malulleri ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinin ilk uygulaması 1985 yılında, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa bir madde eklenerek, 01.01.1971 tarihinden itibaren şehit olan polislerin ailelerine Toplu Konut Fonu'ndan 5.000.000 TL faizsiz kredi verilerek başlatılmıştır. 1991 yılında ise Toplu Konut Kanununa bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletilmiş ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri ile terör malulleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlanmıştır.

        Bu esasları düzenleyen, "Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği" 21 Eylül 1991 tarih ve 20998 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik; faizsiz konut kredisi kullanacak hak sahibi kapsamının genişletilmesi nedeniyle 13.02.2014 tarih ve 28912 sayılı "Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp Ve Vazife Malulleri İle Dul Ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik" ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkış tarihinden önce kredi kullananlara eski yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

        Krediden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekmektedir.

        Şehit Kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. Kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkündür.

        Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü'nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranı kadar artırılır. Kredinin miktarı 2020 yılı için 154.000,00 TL'dir.

        Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının 1/4'ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır. Krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin %1'i oranında masraf alınır.
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