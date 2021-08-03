TOKİ konut kredisi veriyor mu? TOKİ kredisi veren bankalar 2021 hangileri, nasıl alınır? Başvuru şartları…

TOKİ konut kredisi veriyor mu? TOKİ kredisi veren bankalar 2021 hangileri, nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ev alma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar TOKİ kura çekilişlerini yakından takip ediyor ve daha uygun fiyatla ev sahibi olma fırsatını yakalayabiliyor. Ödemeleri rahat bir şekilde yapmak için TOKİ konut kredisi veren bankaların başvuru şartları haberimizde yer alıyor.
TOKİ KREDİSİ VEREN BANKALAR 2021!
TOKİ kuralarına katılarak ev sahibi olma hakkı elde eden kişilerin ilk olarak peşinat ödemesi gerekmektedir. Bu peşinat için bankalar TOKİ kredisi vermektedir. TOKİ kredisi veren bankaların başında Ziraat Bankası ve Halkbank gelmektedir.
Ziraat Bankası TOKİ kredisi Peşinat bedeli için Ziraat Bankası üzerinden kredi çekmek isteyen vatandaşlar için banka bazı şartlar belirlemiştir. Bu şartlar ise şöyle sıralanır: -T.C. vatandaşı olmak -Kredi notunun yüksek olması -Krediyi düzenli ödeyebileceğine dair gelir beyanı -3+1 daire için 18 yaşını doldurmuş olmak
-2+1 daire için 25 yaşını doldurmuş olmak -Konut projesinin bulunduğu bölgede en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak -Daha önce bankalardan konut kredisi kullanmamış olmak -Başvuru sahibinin ya da eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığının bulunmaması -Hane geliri azami tutarının 4.500 TL olması durumunda kredi başvurusu yapılabilmektedir. Ziraat Bankası, TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunduğu kredide 2020 yılında %0,49 faiz oranı uygulamaktadır. Kredi için 240 aya varan vade imkanı bulunurken, başvuru yapmak oldukça kolaydır. Başvuru için gerekli belgelerini tamamlayan vatandaşlar banka şubelerine giderek başvurusunu tamamlayabilir. Bankanın başvuruyu değerlendirmesinden sonra olumlu dönüş yapılan kişilerin TOKİ hesabına çekilen tutar yatırılmaktadır.