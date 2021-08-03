Hemen şubeye giderek başvurabilirsiniz! Ziraat Bankası 160.000 TL’ye Vakıfbank ise 176.000 TL'ye ev satıyor

Türkiye'nin iki büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank uygun fiyatlı evleri kendi resmi internet siteleri üzerinden satışa çıkartıyor. Bu anlamda uygun ev arayan vatandaşların yeni adresi bankalar oluyor. Bankalar kredilendirdikleri konutların ipotek yolu ile ellerine geçmesi ve bu konutların adedinin yükselmesi ile ilk olarak geçen sene itibariyle kendi bünyerleri doğrultusundan internet üzerinden ihale usulü ile satışa başladı. Ziraat Bankası, VakıfBank konutların satışında ideal konut kredisi faiz oranları sunuyor. VakıfBank ilaveten söz hususu konutlar amacıyla satış fiyatları üzerinden %20'ye kadar indirim uyguluyor.