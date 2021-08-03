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    • Ekonomi
    • 04.08.2021 08:03
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    • 04.08.2021 08:03
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    Hemen şubeye giderek başvurabilirsiniz! Ziraat Bankası 160.000 TL’ye Vakıfbank ise 176.000 TL'ye ev satıyor

    Ziraat Bankası 160.000 TL'ye Vakıfbank ise 176.000 TL'ye ev müjdesi vatandaşların yoğun ilgisine hasıl oldu. Bir çok banka doğrultusundan vatan çapında anında her ilde bu şekilde satışa çıkan binlerce konut bulunuyor. Bankalar söz hususu konutlar amacıyla konut kredisi faiz oranlarında da ayrıcalıklı fırsatlar sunuyor. Açık artırmalar, konferans odaları gibi açık artırma şirketleri tarafından seçilen yerlerde gerçekleştirilir. Ev aynı zamanda online olarak açık arttırmaya sunulabilir. Haciz ihaleleri banka tarafından kiralanan mütevelli tarafından tutulur. Açık artırmanın başlangıç fiyatı ipotek üzerinde kalan bakiye olabilir veya ihaleye teşvik etmek için daha düşük bir miktar söylenebilir.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası 160.000 TL’ye Vakıfbank ise 176.000 TL’ye ev satıyor!

    Türkiye'nin iki büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank uygun fiyatlı evleri kendi resmi internet siteleri üzerinden satışa çıkartıyor. Bu anlamda uygun ev arayan vatandaşların yeni adresi bankalar oluyor. Bankalar kredilendirdikleri konutların ipotek yolu ile ellerine geçmesi ve bu konutların adedinin yükselmesi ile ilk olarak geçen sene itibariyle kendi bünyerleri doğrultusundan internet üzerinden ihale usulü ile satışa başladı. Ziraat Bankası, VakıfBank konutların satışında ideal konut kredisi faiz oranları sunuyor. VakıfBank ilaveten söz hususu konutlar amacıyla satış fiyatları üzerinden %20'ye kadar indirim uyguluyor.

    Ziraat Bankası satılık evler

    Ziraat Bankası satılık evler

        Vakıfbank satılık evler

        Vakıfbank satılık evler

        Bankadan Satılık Gayrimenkul Almanın Avantajları

        Emlakçı için verilen komisyon bedeline lüzum kalmaz. Evin fiyatı birkaç bin daha düşmüş olur.

        Taşınmazların sayısal değerini objektif pazar koşulları belirler. Evin en tez satılma sayısal değeri üzerinden tespitler yapılır.

        Şişirilmiş yüzölçümleri amacıyla para ödemezsiniz. Mülk olmasından büyük değil tam metrekaresinden satılır.

        Mülkler uzman doğrultusundan bakılıp banka doğrultusundan onaylandığı amacıyla meşru bozukluğu olmayan gayrimenkullerdir.

        Üstelik bankalar KDV ödemez. Bu halde sizden de KDV almayacaklar.

        Bankalar KDV mükellefi olmadıkları amacıyla alırken KDV ödenmez.

            Banka Açık Artırması Nasıl Yapılır?

            Açık artırmalar, konferans odaları gibi açık artırma şirketleri tarafından seçilen yerlerde gerçekleştirilir. Ev aynı zamanda online olarak açık arttırmaya sunulabilir. Haciz ihaleleri banka tarafından kiralanan mütevelli tarafından tutulur.

            Açık artırmanın başlangıç fiyatı ipotek üzerinde kalan bakiye olabilir veya ihaleye teşvik etmek için daha düşük bir miktar söylenebilir. Çoğu zaman, mülkler zararla satılır. Yani açık arttırmada sahiplerin değer vermesine izin verilmez.


            https://e-satis.ziraatbank.com.tr/gm-index.intengo?cid=6557095

            https://vakifbank.intengo.com/gm-index.intengo?activeTab=allItems&cid=6628804
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            Haberler Ekonomi Hemen şubeye giderek başvurabilirsiniz! Ziraat Bankası 160.000 TL’ye Vakıfbank ise 176.000 TL'ye ev satıyor