284 bin TL'lik hamle, 2.5 milyon TL'lik bilardo keyfi... Masa oyunları ünlü tasarımcılarla adeta uçuşa geçti

Pek çoğumuz tavla, satranç, bilardo gibi masa oyunlarına evimizde de yer açıyoruz. Her bütçeye uygun fiyatlarla sunulan bu oyunlar, ünlü tasarımcıların eli değince astronomik rakamlara ulaşıyor. Özellikle koleksiyoncuların ilgi gösterdiği bu ürünler, yüzbinlerce, hatta milyonlarca liraya satılıyor. İşte lüks masa oyunlarından bazıları...

284 BİN LİRALIK HAMLE

Saint-Louis'in kristal kullanılan satranç setine sahip olmak isteyenlerin 34 bin 100 doları yani yaklaşık 285 bin lirayı gözden çıkarması gerek.

BİLARDO KEYFİ 2.5 MİLYON LİRA

Lüks spor otomobil markası Bugatti'nin adını taşıyan bilardo masası, dünyada sadece 30 kişide olacak. Fiyatı ise 300 bin dolar (yaklaşık 2.5 milyon lira).

TAVLA 150 BİN LİRA

Baccarat'ın Hollandalı tasarımcı Marcel Wanders'e tasarlattığı tavla, mermer ve kristali buluşturuyor. Fiyatı ise 18 bin dolar yani 150 bin lira...

Aspinal Scrabble seti: 1.700 dolar