32 günlük mevduat faizi ile aylık 5.000 lira faiz getirisi... Faizler tavan üstüne tavan yaptı! İşte 32 günlük mevduat faiz oranları

Pandemi boyunca bankada parası olanlara bankaların özel kampanyaları olmuş bir devre e-vadeli mevduat hesabı olanlara çok düşük faiz oranları verilmişti. Daha sora faiz oranları yine güncellendi. Genellikle geçen aylarda ilk günlerinde başlatılan bankaların hoş geldin faizi kampanyaları, yatırım gerçekleştirmek isteyen vatandaşları bir nebze olsun rahatlattı. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirdi. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar amacıyla faiz oranları artacak mı? Ağustos ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz seviyesi veriyor? İşte vadeli mevduat hesabına en yüksek faiz veren bankaların verileri ve önümüzdeki aylarda bankaların faiz konusu ile ilgili nasıl bir prosedür gerçekleştireceği detaylar haberimizde...