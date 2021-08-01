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    • Ekonomi
    • 02.08.2021 08:06
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    • 02.08.2021 08:06
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    30.000 ve 75.000 TL veriliyor! 3 yıl geri ödeme yok! Anında hesaba yatıyor! Milyonlara müjde: Faizsiz kredi desteği!

    Tüm dünyaya sunulan koronavirüs salgını anında anında her sektörü etkileri altına aldı. Birçok işletme gelir kayıbının beraberinde istihdam kayıbı da yaşadı. Şimdi ise işletmelere müjde gibi ileriki bir haber gündemde. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre KOSGEB esnaflar amacıyla 5 milyar TL bütçeli bir destek paketi hazırladı. Bu destekten toplamda 130 bin işletmenin yararlanması öngörüldü. KOSGEB'in sunduğu yeni destek paketi yalnızca mikro ve küçük işletmeleri kapsıyor. Mikro işletmeler 30 bin TL'ye kadar, küçük işletmeler ise 75 bin TL'ye kadar faizsiz destek kredisinden yararlanabiliyor. Bu kredi 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak işletmelere sunuluyor ve gelir kaybına uğrayan mikro ve küçük işletmeleri bu süreçte desteklemeyi hedefliyor.

    takvim.com.tr
    Milyonlara müjde: Faizsiz kredi desteği!

    3 yıl geri ödeme yok! Anında hesaba yatıyor! Sunulan yeni destek paketi sadece mikro ve ufak işletmeleri kapsıyor. Buna göre, mikro işletmeler 30 bin TL'ye kadar, ufak işletmeler ise 75 bin TL'ye kadar faizsiz destek kredisinden yararlanabiliyor. Bu kredi 3 sene geri ödemesiz ve faizsiz olarak işletmelere sunuluyor ve gelir kayıbına uğrayan mikro ve ufak işletmeleri bu süreçte desteklemeyi hedefliyor. Kredi olanağı sadece mikro ve ufak işletmelere sağlanıyor, orta ve büyük ölçekli işletmeler bu imkandan faydalanamıyor. Çünkü kredi asıl olarak mikro ve ufak işletmeleri bu süreçte destekleyerek sürekliliklerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.


    3 sene geri ödemesiz ve faizsiz kredi

    Sunulan yeni destek paketi sadece mikro ve ufak işletmeleri kapsıyor. Buna göre, mikro işletmeler 30 bin TL'ye kadar, ufak işletmeler ise 75 bin TL'ye kadar faizsiz destek kredisinden yararlanabiliyor. Bu kredi 3 sene geri ödemesiz ve faizsiz olarak işletmelere sunuluyor ve gelir kayıbına uğrayan mikro ve ufak işletmeleri bu süreçte desteklemeyi hedefliyor.

    Kimler yararlanabilir?

    Kredi olanağı sadece mikro ve ufak işletmelere sağlanıyor, orta ve büyük ölçekli işletmeler bu imkandan faydalanamıyor. Çünkü kredi asıl olarak mikro ve ufak işletmeleri bu süreçte destekleyerek sürekliliklerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

    Buna ek olarak bir de başvuracak işletmenin pandemi sürecinde gelir kayıbına uğramış fakat buna karşın istihdam kaybetmemiş olması gerekiyor. Bu da o iş yerinin, bu süreçten evvelce çalışan elemanlarını, pandemi sürecinde işten çıkarmamış olması manasına geliyor.

        İşletmenin vergi beyanlarından, pandemiden evvelceki bir senesi da içine alan süreçte gelir dengesi inceleniyor. Pandemi sürecinde gelirin düştüğü gözlenirse, işletmenin istihdamını koruyup korumadığı denetim ediliyor. Bu da SGK bildirimleri ile olası oluyor.

        Şayet bir mikro ya da ufak işletmenin pandemi sürecinde gelir kayıbına uğradığı fakat buna karşın sahip olunan istihdamını koruduğu belirlenirse, kredi müracaatı olumlu cevap buluyor.

        Başvurularda son olarak, işletmenin imalat pazarında etkinlik işaret ediyor olması koşulu aranıyor. İstisnai olarak teknoloji bölümünde etkinlik gösteren filiz işletmeler de faizsiz kredi desteğine başvurabiliyor.

        KOSGEB'in sağladığı bu destek vasıtası ile pandemi sürecinde nakit akışı bozulan ve zorlanan mikro ve ufak işletmelerin, süreci en az zararla atlatarak, uzun yaşamlı olmaları hedefleniyor.

        Kosgeb nedir?

        Kendi işletmesini kurmak isteyen, ticaret yapmak isteyen, yeni bir iş koluna atılmak isteyen kişiler ekonomik ve eğitsel yönden desteğe ihtiyaç duymaktadır. Yeni bir işe atılmak isteyen kişilerin büyük çoğunluğunun sermaye desteğine ihtiyacı vardır. Söz konusu durumda devlet tarafından girişimcilere destek verilmesi gerekir. Bu sayede ülke kalkınması için çalışmalar mikro düzeyde başlatılmış olur. Girişimcilerin projeleri devlet tarafından hibeler veya düşük faizli krediler ile desteklenir. Ancak bunun için girişimcilerin bazı eğitimlerden başarılı olmaları ve de sertifika edinmeleri gereklidir. Kamu kuruluşu olan Kosgeb tarafından girişimcilere hibe ve kredi desteği sunulmaktadır. Bu sayede girişimcilerin ve küçük ölçekli firmaların ekonomideki etkinliği arttırılır, kalkınmaya katkıda bulunmaları sağlanarak ülkenin refah seviyesinin arttırılması hedeflenir.

            Kosgeb'in Görev Tanımı Nedir?

            Kosgeb 1990 yılında 3624 sayılı kanunla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan bir kamu kuruluşudur. Kosgeb'in açılımı ise Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'dır. 1990 yılından beri faaliyet gösteren bu kamu kurumunun amacı girişimciliği desteklemek, sermaye desteği sağlamak, eğitim olanakları sunmak ve kobilerin büyüyerek ekonomik kalkınmaya olan katkısının arttırılmasıdır.

            Kobi ise küçük ve orta büyüklükte işletmeler anlamına gelir. Kobiler ülke ekonomisinin can damarı olarak kabul edilir. Ülkede devam eden iktisadi faaliyetlerin mikro düzeyi kobiler tarafından temsil edilir. Aynı zamanda ekonomik krizlerden en fazla etkilenen ve ekonomik kalkınmaya da oldukça büyük katkılar sağlayan bir işletme grubudur. Bir işletmenin kobi olarak sayılabilmesi için 250 kişiden az sayıda çalışanı istihdam etmesi ve yıllık net satış hasılatının da 40 milyon TL'yi aşmaması gerekir. Mikro işletme, küçük işletme veya orta büyüklükteki işletme olmak üzere 3 başlık altında sınıflandırılır. Ekonomik kalkınma ülkenin tabanından başladığı için kobilerin desteklenmesi oldukça önemlidir. Kobiler sermaye bakımından kısıtlı olanaklara sahip olduğu için desteklenmesi ülke ekonomisinin kalkınması için oldukça önemlidir. Bu sebeple devlet tarafından kobilerin güçlendirilmesi için pek çok proje üretilmektedir.

            Kosgeb sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin sanayideki payının arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütülür. Bu boyuttaki işletmelerin pazar payının arttırılması, rekabet gücünün geliştirilmesi kapsamında Kosgeb tarafından geliştirme programları, hibeler ve düşük faizli kredi destek paketleri dönemsel olarak düzenli bir şekilde oluşturulur. Kobilere kurumsallaşma bilinci ile Ar-Ge yatırımlarının önemi hususunda da yol gösterilir.

            Kosgeb küçük ve orta işletmeler ile şirket kurmayı hedefleyen girişimcilere pek çok kolaylık sağlamaktadır. Düşük faizli kredi, hibe ile sertifikalı eğitim programları Kosgeb'in sağladığı kolaylıklardan bazılarıdır. Düzenlenen sertifikalı eğitim programları sayesinde girişimcilerin bilinçlenmesi ve vizyon edinmesi hedeflenir. Kosgeb vasıtasıyla devlet girişimciliği ve küçük ölçekli firmaların büyümesini desteklemektedir.
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            Haberler Ekonomi 30.000 ve 75.000 TL veriliyor! 3 yıl geri ödeme yok! Anında hesaba yatıyor! Milyonlara müjde: Faizsiz kredi desteği!