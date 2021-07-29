Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Karadeniz doğalgazında ilk ateş

    Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz, ilk kez yakıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Karadeniz gazının ilk fazını 2023’e yetiştirmek için büyük emek harcıyoruz” dedi.

    Karadeniz’de ilk ateş
    Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazın ilk testi dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı programla gerçekleştirildi.

    Erdoğan, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgazın ilk ateşlemesini gerçekleştirdi. Alevler Fatih Sondaj Gemisi'nden yükseldi.



    Başkan Erdoğan, önemli mesajlar verdi:

    Daha önce bu işleri uluslararası şirketlerle birlikte kiralama usulüyle yürütüyorduk. Artık kendi gemilerimizle yapıyoruz. İnşallah gazın devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltacağız. İlk fazı 2023'e yetiştirmek için hem masa başında hem de sahada büyük emek harcanıyor.



    Başkan Erdoğan, açılan kuyuların son olmayacağını söyledi.



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kışlaya sabotaj girişimi önlendi
    Haberler Ekonomi Karadeniz doğalgazında ilk ateş