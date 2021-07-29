Karadeniz doğalgazında ilk ateş

Daha önce bu işleri uluslararası şirketlerle birlikte kiralama usulüyle yürütüyorduk. Artık kendi gemilerimizle yapıyoruz. İnşallah gazın devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltacağız. İlk fazı 2023'e yetiştirmek için hem masa başında hem de sahada büyük emek harcanıyor.Başkan Erdoğan, açılan kuyuların son olmayacağını söyledi.