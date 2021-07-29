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    • Ekonomi
    • 29.07.2021 12:10
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    • 29.07.2021 12:10
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    Geri ödemesi yok! Devlet hemen karşılıksız olarak 8.000 liradan fazla nakit destek sağlıyor, işte o şartlar...

    Devlet vatandaşlara karşılıksız olarak desteklerini sürdürüyor. Çalışan annelerin daha huzurlu bir şekilde iş hayatına dönebilmesi ve en azından çocuklarının esas gereksinimlerini karşılayabilmesi amacıyla devlet destekli yardımlar ödenir. Sosyal Emniyet Kurumuna sigortalı olarak bildirilen bayan çalışanların doğum yapması durumunda sosyal yardımlar amacıyla başvurmasının önü açılmıştır. Doğum parası yardımı çalışma haline bakılmaksızın bütün T.C vatandaşı bayanlara doğum durumunda verilir. Tek seferlik ve geri ödemesiz olarak oluşturulan yardım kapsamında annenin sahip bulunduğu çocuk sayısına göre ödeme yapılmaktadır. Peki, bu sosyal yardımlardan kimler yararlanabilir? Şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    Devlet hemen karşılıksız olarak 8 bin liradan fazla nakit destek sağlıyor, işte o şartlar...

    Koronavirüs salgını döneminde devlet doğrultusundan verdiği ekonomik destek ve yardımlar hala devam ediyor. Bugünlerde ise, devlet doğrultusundan karşılıksız verdiği 8 bin liradan çok nakit desteği gündemde. Kadınlara sağlanan destekler kapsamında 8 bin liradan çok yardımın alınabilmesi amacıyla birtakım şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki, geri ödemesiz 8 bin liradan çok nakit desteği amacıyla şartlar neler? 1300 TL'ye varan doğum parası yardımı ödemesi, devlet doğrultusundan her anneye veriliyor. Bu ödeme, karşılıksız ve geri ödemesiz olarak veriliyor. Tabi, bu yardımdan yararlanabilmek amacıyla yazılı müracaat yapılması gerekiyor.

    İlk Çocuğa 300 TL Ödeme Desteği

    Devlet, ailelere sosyal destek ödemesi kapsamında, ilk çocuğunu doğuran annelere 300 TL karşılıksız olarak ödeme yapıyor. 2015 senesinin Mayıs ayından sonra doğan başka kardeş amacıyla ise 400 TL, daha çok çocuğu olan ailelere ise 600 TL destek sağlanıyor.

    Doğum Parası Yardımı Nasıl Yapılır?

    1300 TL'ye varan doğum parası yardımı ödemesi, devlet doğrultusundan her anneye veriliyor. Bu ödeme, karşılıksız ve geri ödemesiz olarak veriliyor. Tabi, bu yardımdan yararlanabilmek amacıyla yazılı müracaat yapılması gerekiyor. Ayrıca, bireysel olarak sağlanması gereken birtakım şartlar da mevcut.Yenidoğanın Nüfus Müdürlüğü'ne kayıtlı olması koşulu var.Bebek, Nüfus Müdürlüğü'ne kayıt ettirildikten sonra, 1300 TL'ye kadar olan doğum parası yardımı ödemesi amacıyla müracaat yapılabilir. Başvuruları, nüfus kayıt işlemleri esnasında basitçe yapabilirsiniz. Ayrıca, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı'na yenidoğan yardımı amacıyla de müracaat gerçekleştirmek mümkün.

        Emzirme Parası Desteği 200 TL!

        Kadınların sosyal destek kapsamında alabilecekleri bir ödeme de emzirme parası desteği. Süt parası olarak da tanınan bu yardım ödemesi, ailelere 202 TL olarak yapılıyor. Tabi, bu ödemeyi alabilmeniz amacıyla de yerine getirmeniz gereken birtakım şartlar var! Bu şartların başında, annenin 120 gün prim ödemesinin olması gerekliliği geliyor. Bağkur ya da SGK kapsamında toplamda 120 gün prim ödemeniz varsa, emzirme parası desteğinden yararlanmanız mümkün.

        Doğum İzni Alan Annelere 7 bin 500 TL Destek

        Çalışan annelere devletten 7 bin 500 TL destek! Doğum izni alan ve izin sürecinde olan bir anne, devlet doğrultusundan yardım ödemesi alabiliyor.İşyeri doğrultusundan ödeme alamayan anneler, aldıkları maaşa göre 7 bin 500 TL seviyesi bir doğum izni yardımı alabiliyor. Bu rakam, annenin maaşına göre devlet doğrultusundan belirleniyor.

        Asgari ücretle çalışıyorsanız, ortalama 7000-7500 TL bir yardım almanız mümkün. Tabi, bu ödeme amacıyla de birtakım şartları yerine getiriyor olmanız gerekiyor. Doğum izni parası amacıyla müracaat yaptığınızda, son 1 sene amacıylade en az 90 günlük bir sigorta priminizin yatmış olması gerekiyor.

            Süt Parası Başvurusu Nereden ve Nasıl Yapılır?

            E-devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra, SGK kapsamında 4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme sayfasından, süt parası ve doğum izni yardımı amacıyla müracaatlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz, Aile ve Çalışma Bakanlığı'na da Doğum Yardımı müracaatsunda bulunabilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi Geri ödemesi yok! Devlet hemen karşılıksız olarak 8.000 liradan fazla nakit destek sağlıyor, işte o şartlar...