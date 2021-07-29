Geri ödemesi yok! Devlet hemen karşılıksız olarak 8.000 liradan fazla nakit destek sağlıyor, işte o şartlar...

Koronavirüs salgını döneminde devlet doğrultusundan verdiği ekonomik destek ve yardımlar hala devam ediyor. Bugünlerde ise, devlet doğrultusundan karşılıksız verdiği 8 bin liradan çok nakit desteği gündemde. Kadınlara sağlanan destekler kapsamında 8 bin liradan çok yardımın alınabilmesi amacıyla birtakım şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki, geri ödemesiz 8 bin liradan çok nakit desteği amacıyla şartlar neler? 1300 TL'ye varan doğum parası yardımı ödemesi, devlet doğrultusundan her anneye veriliyor. Bu ödeme, karşılıksız ve geri ödemesiz olarak veriliyor. Tabi, bu yardımdan yararlanabilmek amacıyla yazılı müracaat yapılması gerekiyor.