Geri ödemesi yok! Devlet hemen karşılıksız olarak 8.000 liradan fazla nakit destek sağlıyor, işte o şartlar...

Koronavirüs salgını döneminde devlet doğrultusundan verdiği ekonomik destek ve yardımlar hala devam ediyor. Bugünlerde ise, devlet doğrultusundan karşılıksız verdiği 8 bin liradan çok nakit desteği gündemde. Kadınlara sağlanan destekler kapsamında 8 bin liradan çok yardımın alınabilmesi amacıyla birtakım şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki, geri ödemesiz 8 bin liradan çok nakit desteği amacıyla şartlar neler? 1300 TL'ye varan doğum parası yardımı ödemesi, devlet doğrultusundan her anneye veriliyor. Bu ödeme, karşılıksız ve geri ödemesiz olarak veriliyor. Tabi, bu yardımdan yararlanabilmek amacıyla yazılı müracaat yapılması gerekiyor.
İlk Çocuğa 300 TL Ödeme Desteği
Devlet, ailelere sosyal destek ödemesi kapsamında, ilk çocuğunu doğuran annelere 300 TL karşılıksız olarak ödeme yapıyor. 2015 senesinin Mayıs ayından sonra doğan başka kardeş amacıyla ise 400 TL, daha çok çocuğu olan ailelere ise 600 TL destek sağlanıyor.
Doğum Parası Yardımı Nasıl Yapılır?
1300 TL'ye varan doğum parası yardımı ödemesi, devlet doğrultusundan her anneye veriliyor. Bu ödeme, karşılıksız ve geri ödemesiz olarak veriliyor. Tabi, bu yardımdan yararlanabilmek amacıyla yazılı müracaat yapılması gerekiyor. Ayrıca, bireysel olarak sağlanması gereken birtakım şartlar da mevcut.Yenidoğanın Nüfus Müdürlüğü'ne kayıtlı olması koşulu var.Bebek, Nüfus Müdürlüğü'ne kayıt ettirildikten sonra, 1300 TL'ye kadar olan doğum parası yardımı ödemesi amacıyla müracaat yapılabilir. Başvuruları, nüfus kayıt işlemleri esnasında basitçe yapabilirsiniz. Ayrıca, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı'na yenidoğan yardımı amacıyla de müracaat gerçekleştirmek mümkün.