Sigortalı çalışanlar için devlet aylık destek ödemesi yapacak! Günlük olarak ödeniyor! Ve son dakika belli oldu!

Tek tek açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2016- 2020'de yapılan asgari ücret desteğinin bu yıl de devam etmesine karar verildi. "Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile birlikte devlet doğrultusundan çalışanlar amacıyla ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği verilecek. Bütün işyerlerini kapsayacak destek amacıyla başvuruya ise lüzum bulunmuyor. Kanun ilaveten karşılıksız çekten mahkum olanların cezalarının infazını da 30 Nisan 2021'e kadar durduruyor. Bu kapsamda toplam 13 milyar liralık borç, 2'şer ay arayla 15 eşit taksitte ödenebilecek.