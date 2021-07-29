İşveren çalışana para cezası kesebilir mi? 2000 sonrası intibak yasası çıkacak mı? Milyonları ilgilendiren kanun...





24) Prim günü dolduktan sonra çalışmaya devam edilirse bu emekli maaşını nasıl etkiler? NİDA ÖĞÜTVEREN

Cevap: Eğer yüksekten prim yatırılırsa emekli maaşınız etkiler ama tek başına etkili olmaz tüm kazançlara bakılıyor.



25) Emekliliğin çok yaklaştı 1994-95 yılları arasında 19 ay askerlik yaptım. Babam Bağ-Kur primlerimi askerdeyken yatırmış. Ben uzun yıllardır SSK'lıyım SSK'dan askerlik borçlanması yapabilir miyim? MEHMET FATİH

Cevap: Askerdeyken çalışma imkanı olmadığı için prim yatırılmıyor yatırılmış olsa bile geçersiz oluyor. Ancak Bağ-Kur primleri askerdeyken yatırılabilir. Sizin primleriniz o dönemde yatırıldığı için ayrıca askerlik borçlanması yapamazsınız.



26) 1987 doğumluyum 2003 sigorta başlangıcım var ama gün yok. Engelli çocuğum var bakım parası alıyorum. Emekli olabilir miyim? GÜL ÖZCAN

Cevap: Gün yoksa yani çalışma olmadıysa maalesef sigorta geçersiz oluyor. Evde bakım parası alanlara emeklilik imkanı bulunmuyor.



27) Babam 87 girişli ama 94 yılında primi yatmış. 8500 prim günü var. Ne zaman emekli olur? Yanıtlarsanız sevinirim SERDAR BOYRAZ

Cevap: 87'de staj veya çıraklıksa zaten geçersiz. Ama giriş yapıp çalışma olmadıysa yine geçersiz. 94 girişine göre 54 ya da 55 yaşında emekli olabilir.



28) Ben 01.06. 1973 doğumluyum 01.10.1988 de staj için SSK girişim yapıldı. 03.09.1990 SSK'lı olarak işe başladım 17 yaşındaydım. Sonrasında 13.12.2004'de emekli sandığına tabi olarak devlet memuru oldum. Hala çalışıyorum. Adalet Bakanlığında çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum? DİLEK OYA KÖMÜRLÜ

Cevap: Emekliliğiniz memuriyete başladığınız tarihe göre yapılacak. Buna göre 29 yıl ve 58 yaş şartlarınız bulunuyor. SSK girişiniz ve primleriniz hizmet birleştirmesi ile keseneğinize eklenir ikramiye ve maaşa katkı yapar.

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