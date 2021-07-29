İşveren çalışana para cezası kesebilir mi? 2000 sonrası intibak yasası çıkacak mı? Milyonları ilgilendiren kanun...

İşte sizden gelen sorular ve cevapları
1) Ben 09.10.1999 SSK girişim var. 4000 bin gün primim var. Son 10 senedir esnaf Bağ-Kurumu yatırıyorum. Ne zaman emekli olurum? BEKİR ATASEVER
Cevap: Esnaf Bağ-Kurundan devam ederseniz 9 bin günü tamamlamanız durumunda emekli olursunuz.
2) 1974 doğumluyum. 1990'dan sigorta başlangıcım var. Askerlik borçlanmasını ödedim. 6700 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? CENGİZ YAMAK
Cevap: 25 yıl 52 yaş ve 5525 gün şartlarınız var. Prim tamam yıl tamam yaş dolunca emekli olursunuz.
3) 2003'ün 11. ayında 7 gün sigortam ödendi. Daha sonra askere gittim. Askerden sonra 2005 yılından bu yana bilfiil çalışıyorum. Toplam uzun vade gün sayım 5348 gün gösteriyor. Ne zaman emekli olabilirim? Teşekkürler. TUNCAY TURAN
Cevap: 700 gün ve 60 yaş şartıyla emekli olursunuz.
4) 10.10.1980 doğumluyum 20.06.1996 tarihinde sigortam yapılmış ama hiç prim günü ödenmemiş. Daha sonra 1999 yılında sigortam başladı 4235 gün sigortam var. Yatırılmayan gün için ne yapabilirim ve ne zaman emekli olabilirim? ÜMİT YILDIRIM
Cevap: Eğer fiilen çalıştınız da sigortanız ödenmediyse hizmet tespiti yapabilirsiniz. Ama sadece sigorta yapıldı ve çalışmadıysanız geçerli olmuyor. Duruma göre hizmet tespit davası açın. 1999 girişi 9 eylülden sonra ise 60 yaş ve 7 bin gün gerekiyor önce ise 58 yaş ve 5975 gün.
5) 1.11.1973 doğumluyum 1.10.1995 sigorta başlangıcım var. 8700 iş günüm var. Eczane teknisyeniyim fiili hizmet zammından yararlanabilir miyim? ADEM AYDOĞAN
Cevap: Fiili hizmet zammıyla ilgili 5510 sayılı yasanın 40. maddesinde fiili hizmet zammından yararlanacaklar sıralanıyor. Daha sonra sağlık çalışanlarıyla ilglii çıkartılan düzenlemede de eczacı teknikerleri bulunuyor. 3 Ağustos 2018'den sonraki çalışmalara uygulanıyor. Sağlıkçılara çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave edilecek.
6) Eşim ve ben SSK'dan emekli olduktan sonra herhangi birimiz öldüğünde her ikimizinde aylığınıda alabilir mi? Ahmet ÖZKURT
Cevap: Evet ölüm aylığı hem erkeğe hem kadına eşinden dolayı bağlanıyor. Çalışmak ya da emekli olmak ölüm aylığı bağlanmasına engel değil.
7) Merhaba. 01 Aralık 1996 sigorta girişim ve 8050 günüm var. 2 çocuğu doğum borçlanması ile ödersem emeklilik yaşım geri çekilir mi? Elif SOLMAZ
Cevap: 20 yıl 53 yaş ve 5900 gün şartlarınız var. Prim tamam yıl tamam yaşınız da tamamsa emekli olursunuz. Doğum borçlanması yaşı geri çekmiyor priminizi tamamlıyor. Priminiz tamam boşuna ödeme yapmanıza geek yok.