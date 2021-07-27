Bayram sonrası ters köşe geldi! Garanti, İNG, TEB, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları güncellendi!

Bankaların kredi faiz oranları en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla resmi kurumlar tatile girmişti. Bayram ardından açılan kurumlar arasında bankalar da yer alıyor. Bu amaçla da başta kamu bankaları olmak üzere bankalarda işi olan vatandaşlar, faiz oranları ve banka vezne işlemleri ile ilgili inceleme yapıyor. Peki vatandaşlar internet sayfalarında "Güncel kredi faiz oranları nedir?" sorusunun cevabını araştırıyorlar. Nakit gereksinimi olan vatandaşlar kamu bankaları ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. İşte Garanti, İNG, TEB, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları.
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
ARAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI