Bayram sonrası ters köşe geldi! Garanti, İNG, TEB, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları güncellendi!

İhtiyaç Kredisi Nedir?

Bireysel kredilere ilişkin kurallar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenmiştir. Bankalar bu kurallar çerçevesinde kullandırılmakla mükelleftir. Kullanıcılar ise bu kuralları bilip anlamalı ve çekeceği krediyi öderken zorlanmamak adına çekeceği ihtiyaç kredisi türünü iyi belirlemelidir. Bu zorunlu bir işlem olmasa da bankaların bireysel uygulayacağı kampanyalarının ve ödeme kolaylıklarının önünü açmaktadır. Türünü belirledikten sonra çekilen kredinin vade sayısı, geri ödeme esnasında faiz oranını etkileyeceği için gerçekçi ve fayda gözetir olmalıdır.

Bankalar zaman zaman bu ihtiyaç kredi türlerinde özel dönemlerde ve kişilere uygun kampanyalar düzenlemektedir. Kredi başvuru süresince bankaların belirlemiş olduğu kredi faiz oranları ile güncel kredi kampanyalarının takibini yapmak bütçe açısından önemlidir. Bu karşılaştırmayı yapmak için ise hangi bankanın hangi meblağa ne kadar faiz oranının belirlendiğine bakmak gerekmektedir. Ayrıca kredi başvurusundan önce krediyi hangi vadede ödeyebileceğimizi belirlemek kazancımızı dengeleyecektir