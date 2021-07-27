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    • Ekonomi
    • 28.07.2021 08:56
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    • 28.07.2021 08:57
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    Bayram sonrası ters köşe geldi! Garanti, İNG, TEB, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları güncellendi!

    Bayram ardından paraya gereksinimi olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını merak ediyorlar. Kamu bankaları ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. İşte Garanti, İNG, TEB, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları. İnternet bankacılığı yaygınlaştıkça, bireysel kredi başvuru işlemlerini yapmak kolaylaşmıştır. Ancak bankalar bireysel ihtiyaç kredilerini teslim etmek için gerçek kişilerin muhatap olarak almayı ve gerekli olan evrakları teslim etmeyi şart koşmaktadır. Krediye başvuru yaparken hesabınızın bulunduğu bir bankadan ihtiyaç kredisi almak için sadece akıllı telefonunuzdan banka uygulamasını kullanarak başvuruyu birkaç dakika içinde çözmek mümkündür.

    takvim.com.tr
    Bayram sonrası taşıt, konut kredisi faiz oranları güncellendi!

    Bankaların kredi faiz oranları en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla resmi kurumlar tatile girmişti. Bayram ardından açılan kurumlar arasında bankalar da yer alıyor. Bu amaçla da başta kamu bankaları olmak üzere bankalarda işi olan vatandaşlar, faiz oranları ve banka vezne işlemleri ile ilgili inceleme yapıyor. Peki vatandaşlar internet sayfalarında "Güncel kredi faiz oranları nedir?" sorusunun cevabını araştırıyorlar. Nakit gereksinimi olan vatandaşlar kamu bankaları ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. İşte Garanti, İNG, TEB, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları.

    İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

    ARAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

        KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

        Halkbank

        İhtiyaç Kredisi 1,63

        Taşıt Kredisi 1,54

        Konut Kredisi 1,38

        Ziraat Bankası

        Tüketici Kredisi % 1,63

        Taşıt Kredisi 1,59

        Konut Kredisi 1,37

        Vakıfbank

        İhtiyaç kredisi %1,59

        Taşıt Kredisi % 1.50

        Konut Kredisi %1,37

        50 BİN TL'LİK KREDİ İÇİN 12 AYLIK ÖDEME TABLOSU NASIL OLUYOR?

        ING Bank: Kredi Faizi (%): 1,35 Aylık ödeme (TL): 4.618 TL Toplam ödeme (TL): 55 bin 682 TL Yapı Kredi: Kredi Faizi (%): 2,32 Aylık ödeme (TL): 4.958 TL Toplam ödeme (TL): 59 bin 765 TL Akbank: Kredi Faizi (%): 1,82 Aylık ödeme (TL): 4.781 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 654 TL Halkbank: Kredi Faizi (%): 1,67 Aylık ödeme (TL): 4.729 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 12 TL

            Ziraat Bankası: Kredi Faizi (%): 1,54 Aylık ödeme (TL): 4.683 TL Toplam ödeme (TL): 56 bin 469 TL Türkiye İş Bankası: Kredi Faizi (%): 1,65 Aylık ödeme (TL): 4.722 TL Toplam ödeme (TL): 56 bin 928 TL QNB Finansbank: Kredi Faizi (%): 1,39 Aylık ödeme (TL): 4.632 TL Toplam ödeme (TL): 55 bin 847 TL Fibabanka: Kredi Faizi (%): 1,85 Aylık ödeme (TL): 4.792 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 767 TL

            İhtiyaç Kredisi Nedir?

            Bireysel kredilere ilişkin kurallar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenmiştir. Bankalar bu kurallar çerçevesinde kullandırılmakla mükelleftir. Kullanıcılar ise bu kuralları bilip anlamalı ve çekeceği krediyi öderken zorlanmamak adına çekeceği ihtiyaç kredisi türünü iyi belirlemelidir. Bu zorunlu bir işlem olmasa da bankaların bireysel uygulayacağı kampanyalarının ve ödeme kolaylıklarının önünü açmaktadır. Türünü belirledikten sonra çekilen kredinin vade sayısı, geri ödeme esnasında faiz oranını etkileyeceği için gerçekçi ve fayda gözetir olmalıdır.

            Bankalar zaman zaman bu ihtiyaç kredi türlerinde özel dönemlerde ve kişilere uygun kampanyalar düzenlemektedir. Kredi başvuru süresince bankaların belirlemiş olduğu kredi faiz oranları ile güncel kredi kampanyalarının takibini yapmak bütçe açısından önemlidir. Bu karşılaştırmayı yapmak için ise hangi bankanın hangi meblağa ne kadar faiz oranının belirlendiğine bakmak gerekmektedir. Ayrıca kredi başvurusundan önce krediyi hangi vadede ödeyebileceğimizi belirlemek kazancımızı dengeleyecektir

            İhtiyaç Kredisi Başvuruları

            İnternet bankacılığı yaygınlaştıkça, bireysel kredi başvuru işlemlerini yapmak kolaylaşmıştır. Ancak bankalar bireysel ihtiyaç kredilerini teslim etmek için gerçek kişilerin muhatap olarak almayı ve gerekli olan evrakları teslim etmeyi şart koşmaktadır. Krediye başvuru yaparken hesabınızın bulunduğu bir bankadan ihtiyaç kredisi almak için sadece akıllı telefonunuzdan banka uygulamasını kullanarak başvuruyu birkaç dakika içinde çözmek mümkündür.
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            Haberler Ekonomi Bayram sonrası ters köşe geldi! Garanti, İNG, TEB, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları güncellendi!