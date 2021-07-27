Reel kesimin güveni 9 yılın zirvesinde! İhracatta rekor üstüne rekor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye ekonomisini sadece döviz kuru-faiz-enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların gerideki yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme temelli asıl fotoğrafı gözlerden kaçırma çabaları boşunadır" tespiti dün açıklanan verilerle bir kez daha haklı çıktı.
Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20'nin üzerinde büyümesi beklenen ekonomideki güçlü seyrin üçüncü çeyrekte de devam ettiği kapasite kullanım oranı, güven endeksleri ve ihracat rakamları ile somutlaştı.
ÜRETİM ARTIŞI HIZLANDI
Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte iç talebin patladığı, yurtdışı siparişlerin de hız kesmediği temmuz ayında reel sektör üretime tam gaz devam etti.
Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı, temmuzda hazirana göre 0.1 puan artarak yüzde 76.7'ye çıkarak Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Pandemi öncesi 2020'nin şubat ayında yüzde 76 olan kapasite kullanım oranı, nisan sonunda yüzde 61.6'ya gerilemişti.
GÜVEN PERÇİNLENDİ
İç ve dış talepteki canlılığı yanı sıra, hükümetin devam eden destekleri reel sektörün güvenini de perçinledi. Reel kesim güven endeksi temmuzda 1.8 puan artarak 114.8 seviyesine çıktı. Böylece endeks 2012 yılının nisan ayından bu yana (115.4) en yüksek seviyeye ulaştı. 2020'nin şubat ayında 106.9 olan endeks, pandemi ile birlikte nisanda 66.8'e inmişti.