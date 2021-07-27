Reel kesimin güveni 9 yılın zirvesinde! İhracatta rekor üstüne rekor



Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı, temmuzda hazirana göre 0.1 puan artarak yüzde 76.7'ye çıkarak Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Pandemi öncesi 2020'nin şubat ayında yüzde 76 olan kapasite kullanım oranı, nisan sonunda yüzde 61.6'ya gerilemişti.



GÜVEN PERÇİNLENDİ

İç ve dış talepteki canlılığı yanı sıra, hükümetin devam eden destekleri reel sektörün güvenini de perçinledi. Reel kesim güven endeksi temmuzda 1.8 puan artarak 114.8 seviyesine çıktı. Böylece endeks 2012 yılının nisan ayından bu yana (115.4) en yüksek seviyeye ulaştı. 2020'nin şubat ayında 106.9 olan endeks, pandemi ile birlikte nisanda 66.8'e inmişti.