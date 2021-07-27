Memur maaş farklarının ödeneceği tarih hakkında araştırmalar artış gösterirken gözler yapılacak araştırmaya çevrildi. Yüz binlerce memurlar konu hakkında yaşanan son gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Peki, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler...
MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur maaş farkları ile ilgili henüz resmi bir açıklama açılmadı. Son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte son gelişmeler;
VALİ MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 14.835
Zam tutarı: 808,5075
Toplam zamlı maaş: 15.643
GENEL MÜDÜR (1/4) MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 14,914
Zam tutarı: 812,813
Toplam zamlı maaş: 15,726
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4) NE KADAR?
Mevcut maaş:7.839
Zam tutarı: 427,2255
Toplam zamlı maaş: 8.266
MEMUR (LİSANS - 9/1) MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 4.841
Zam tutarı: 263,8345
Toplam zamlı maaş: 5.104