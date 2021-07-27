Memur maaş farklarının ödeneceği tarih hakkında araştırmalar artış gösterirken gözler yapılacak araştırmaya çevrildi. Yüz binlerce memurlar konu hakkında yaşanan son gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Peki, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler...

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaş farkları ile ilgili henüz resmi bir açıklama açılmadı. Son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte son gelişmeler;