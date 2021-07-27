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    • Ekonomi
    • 27.07.2021 10:30
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    • 27.07.2021 10:30
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    Memur maaş farkları ne zaman yatacak? 15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek?

    Memur maaş farklarının ödeneceği tarih Temmuz ayının son günlerinde sık araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Konu hakkında resmi makamlardan herhangi bir açıklama gelip gelmediği akıllardaki yerini koruyor ve son açıklamalar anbean takip ediliyor. Peki, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte merak edilen detaylar...

    Memur maaş farkları ne zaman yatacak?

    Memur maaş farklarının ödeneceği tarih hakkında araştırmalar artış gösterirken gözler yapılacak araştırmaya çevrildi. Yüz binlerce memurlar konu hakkında yaşanan son gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Peki, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler...

    MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Memur maaş farkları ile ilgili henüz resmi bir açıklama açılmadı. Son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    İşte son gelişmeler;

    VALİ MAAŞI NE KADAR?

    Mevcut maaş: 14.835
    Zam tutarı: 808,5075
    Toplam zamlı maaş: 15.643

    GENEL MÜDÜR (1/4) MAAŞI NE KADAR?

    Mevcut maaş: 14,914
    Zam tutarı: 812,813
    Toplam zamlı maaş: 15,726

    ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4) NE KADAR?

    Mevcut maaş:7.839
    Zam tutarı: 427,2255
    Toplam zamlı maaş: 8.266

    MEMUR (LİSANS - 9/1) MAAŞI NE KADAR?

    Mevcut maaş: 4.841
    Zam tutarı: 263,8345
    Toplam zamlı maaş: 5.104

        ÖĞRETMEN (1/4) MAAŞI NE KADAR?

        Mevcut maaş: 6.049
        Zam tutarı: 329,6705
        Toplam zamlı maaş: 6.378

        KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) MAAŞI NE KADAR?

        Mevcut maaş: 13.648
        Zam tutarı: 743,816
        Toplam zamlı maaş: 14.391

        BAŞKOMİSER (3/1) MAAŞI NE KADAR?

        Mevcut maaş: 7.833
        Zam tutarı: 426,8985
        Toplam zamlı maaş: 8.259

        POLİS MEMURU (8/1) MAAŞI NE KADAR?

        Mevcut maaş: 6.859
        Zam tutarı: 373,8155
        Toplam zamlı maaş: 7.232

        UZMAN DOKTOR (1/4) MAAŞI NE KADAR?

        Mevcut maaş: 9.314
        Zam tutarı: 507,613
        Toplam zamlı maaş: 9.821

        HEMŞİRE (LİSANS -5/1) MAAŞI NE KADAR?

        Mevcut maaş: 5.868
        Zam tutarı: 319,806
        Toplam zamlı maaş: 6.187

            MÜHENDİS (1/4) MAAŞI NE KADAR?

            Mevcut maaş: 8.001
            Zam tutarı: 436,0545
            Toplam zamlı maaş: 8.437

            TEKNİSYEN (LİSE - 11/1) MAAŞI NE KADAR?

            Mevcut maaş: 5.038
            Zam tutarı: 274,571
            Toplam zamlı maaş: 5.312,571

            ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1) MAAŞI NE KADAR?

            Mevcut maaş: 7.596
            Zam tutarı: 413,982
            Toplam zamlı maaş: 8.009

            VAİZ (1/4) MAAŞI NE KADAR?

            Mevcut maaş: 6.285
            Zam tutarı: 342,5325
            Toplam zamlı maaş: 6.627

            AVUKAT (1/4) MAAŞI NE KADAR?

            Mevcut maaş: 7.639
            Zam tutarı: 416,3255
            Toplam zamlı maaş: 8.055

            EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

            Mevcut maaş: 4.542
            Zam tutarı: 247,539
            Toplam zamlı maaş: 4.789,539
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