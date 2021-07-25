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    İstanbul otelleri havuzlarını açtı: Günlük ücretler 1.500 TL'ye kadar çıkıyor

    Bayramda sahillere gidemeyenler için İstanbul otelleri havuzlarını açtı. Ancak fiyatlar dudak uçuklattı. Yemek hariç 250 TL’den başlayan günlük ücretler 1.500 TL’ye kadar çıkıyor.

    Boğazda havuz problemi!

    Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla Ege ve Akdeniz sahillerine giden vatandaşlar için dönüş çilesi başlarken gidemeyenlere de İstanbul'daki oteller havuzlarını açtı. Ancak fiyatlar dudak uçuklattı.

    İstanbul'daki otellerin havuz fiyatları bulundukları bölgeye ve manzarasına göre değişiyor. Boğaz manzaralı otellerde fiyatlar 1.500 TL'ye kadar yükselirken daha uzak bölgelerde günlük ücret 175 liraya kadar düşebiliyor. Anvcak bu fiyatlara yeme içme dahil değil.

    Gün içinde mecburen bir şeyler yenip içildiği için fiyatları iki katı düşünmek mümkün.Çünkü yemek ve içecek fiyatları da dışarının neredeyse iki katına veriliyor. Beşiktaş'ta Swiss Otel The Bosphorus'un havuzunda bir gün geçirmek istenirse ödenecek ücret 600 TL.

        Bu ücret sadece havuz için alınıyor. Boğaz'daki otellerde Four Seasons'da ise bir kişinin havuz kullanımı için istenen ücret 600 TL. Conrad'ta tek kişilik havuz kullanımının bedeli 400 TL. İki kişiye indirim yapılarak 700 TL alınıyor.

        İstanbul'daki en yüksek ücretlerden birisi de Çırağan Palace Kempinski'de. Boğazdaki bu otelde kişi başı ücret sadece havuz için 1.500 TL. Raffles İstanbul'da ise havuz ücreti hafta sonu 400, hafta içi 300 TL olarak uygulanıyor. Florya'da Crowne Plaza'da hafta sonu 300 hafta içi 250 TL isteniyor. Ataköy Hyatt Regency ise sadece havuz için bir kişiden 500 TL istiyor.

        YERLİ TURİST BAYRAMI
        Bayramda         turizmin yüzünü yerli turist güldürdü. Muğla'daki turistik tesislerde, Kurban Bayramı tatili süresince yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşıldı. Tatil süresince bölgeye hava, deniz ve kara yoluyla 3 milyonu aşkın turistin geldiği öğrenildi.
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            Haberler Ekonomi İstanbul otelleri havuzlarını açtı: Günlük ücretler 1.500 TL'ye kadar çıkıyor