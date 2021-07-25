İstanbul otelleri havuzlarını açtı: Günlük ücretler 1.500 TL'ye kadar çıkıyor

İstanbul'daki en yüksek ücretlerden birisi de Çırağan Palace Kempinski'de. Boğazdaki bu otelde kişi başı ücret sadece havuz için 1.500 TL. Raffles İstanbul'da ise havuz ücreti hafta sonu 400, hafta içi 300 TL olarak uygulanıyor. Florya'da Crowne Plaza'da hafta sonu 300 hafta içi 250 TL isteniyor. Ataköy Hyatt Regency ise sadece havuz için bir kişiden 500 TL istiyor.