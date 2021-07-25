İstanbul otelleri havuzlarını açtı: Günlük ücretler 1.500 TL'ye kadar çıkıyor

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla Ege ve Akdeniz sahillerine giden vatandaşlar için dönüş çilesi başlarken gidemeyenlere de İstanbul'daki oteller havuzlarını açtı. Ancak fiyatlar dudak uçuklattı.
İstanbul'daki otellerin havuz fiyatları bulundukları bölgeye ve manzarasına göre değişiyor. Boğaz manzaralı otellerde fiyatlar 1.500 TL'ye kadar yükselirken daha uzak bölgelerde günlük ücret 175 liraya kadar düşebiliyor. Anvcak bu fiyatlara yeme içme dahil değil.
Gün içinde mecburen bir şeyler yenip içildiği için fiyatları iki katı düşünmek mümkün.Çünkü yemek ve içecek fiyatları da dışarının neredeyse iki katına veriliyor. Beşiktaş'ta Swiss Otel The Bosphorus'un havuzunda bir gün geçirmek istenirse ödenecek ücret 600 TL.