Vav TV İzle

Hayal değil gerçek! Çalışmadan emeklilik mümkün! Birçok memur bu hakkı bilmiyor

Milyonlarca memurun gözü kulağı 2 Ağustos'taki zam pazarlığındayken bir güzel haber daha geldi. Birçok memur bu hakkından habersiz. Kamu hizmetinde en az 10 yıl çalışma süresini dolduran memurlar kalan zamanını isteğe bağlı tamamlayıp yaş şartıyla emekli oluyor. Söz konusu durumda ayrıca çalışmaya gerek yok. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında tüm detayları anlattı.

25.07.2021 08:17 - Son Güncelleme: 25.07.2021 08:17
Hayal değil gerçek! Çalışmadan emeklilik mümkün! Birçok memur bu hakkı bilmiyor

Kamu hizmetinde en az 10 yıl çalışma süresini dolduran memurlar kalan zamanı isteğe bağlı tamamlayıp yaş şartıyla emekli olabiliyor. Bunun için ayrıca çalışmalarına gerek yok

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayal değil gerçek! Çalışmadan emeklilik mümkün! Birçok memur bu hakkı bilmiyor

2008'de yapılan reformdan önce memuriyete başlamış olanlar için çalışmadan emekli olma imkânı bulunuyor.

Hayal değil gerçek! Çalışmadan emeklilik mümkün! Birçok memur bu hakkı bilmiyor

Doldurmaları gereken sürenin en az 10 yılını tamamlayanlar, isterlerse istifa edip başka işte çalışmadan kalan süreyi isteğe bağlı sigorta ile doldurabiliyor.

Hayal değil gerçek! Çalışmadan emeklilik mümkün! Birçok memur bu hakkı bilmiyor

Yani isteğe bağlı sigortada memurlar için bir istisna sağlanıyor. 4C'li memurlar 10 yılı tamamlayıp isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında süreyi tamamladıktan sonra Emekli Sandığı emeklisi olabiliyorlar.

Hayal değil gerçek! Çalışmadan emeklilik mümkün! Birçok memur bu hakkı bilmiyor

Buradaki 10 yıllık sürenin fiilen çalışılan süre olması gerekiyor. Yani Fiili Hizmet Zammı, aylıksız izinler, askerlik gibi sürelerin dahil edilmemiş olması gerekiyor.