Hayal değil gerçek! Çalışmadan emeklilik mümkün! Birçok memur bu hakkı bilmiyor
Milyonlarca memurun gözü kulağı 2 Ağustos'taki zam pazarlığındayken bir güzel haber daha geldi. Birçok memur bu hakkından habersiz. Kamu hizmetinde en az 10 yıl çalışma süresini dolduran memurlar kalan zamanını isteğe bağlı tamamlayıp yaş şartıyla emekli oluyor. Söz konusu durumda ayrıca çalışmaya gerek yok. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında tüm detayları anlattı.
25.07.2021 08:17
- Son Güncelleme: 25.07.2021 08:17
Yani isteğe bağlı sigortada memurlar için bir istisna sağlanıyor. 4C'li memurlar 10 yılı tamamlayıp isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında süreyi tamamladıktan sonra Emekli Sandığı emeklisi olabiliyorlar.