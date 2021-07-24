ŞOK’da hafta sonu fırsatları devam ediyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 25 TL ve üzeri alışverişlere indirimler…
Bugün itibariyle başlayan ve toplamda 4 gün süren ŞOK'da hafta sonu fırsatları devam ediyor. Henüz güncel kataloğu incelememiş olanlar için hangi ürünlerde ne kadar indirimler olduğunu haberimizde sizler için derledik. Banyonuzda ihtiyaç duyacağınız pek çok ürüne uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz. Ayrıca ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 25 TL ve üzeri alışverişe indirimler de sizleri bekliyor. ŞOK market şubelerinde 27 Temmuz'a kadar geçerli olacak kampanyaları kaçırmayın.
24.07.2021 23:03
- Son Güncelleme: 24.07.2021 23:03
ŞOK'da bu hafta sonu 24-27 Temmuz tarihleri arasında birbirinden güzel fırsatlar var. Bliz Dijital Bambu Baskül, Otomatik Köpük & Dezenfektan Makinesi, Appro Profesyonel Saç Kurutma Makinesi, Lime Tablet Mop Seti gibi her eve lazım ürünler ŞOK market şubelerinde satışa sunuldu. Haberimizden güncel ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve 25 TL üzeri fırsatları inceleyebilirsiniz.