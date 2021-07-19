A101 bayramda açık mı? 20-23 Temmuz bayramda A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bayramın 1. günü marketler açık mı 2021?

A101 bayramda açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Bayram gelince en merak edilen konular arasında marketlerin çalışma saatleri yer alıyor. Kurban Bayramı bu sene 20- 23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bu süreçte market çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor. A101'de sevilen marketler arasında yer aldığı için bayramda açık olup olmayacağı konusu merak edilerek arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, A101 bayramda açık mı? Bayramda A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte konuya ilişkin detaylar ve güncel çalışma saatleri!