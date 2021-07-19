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    • Ekonomi
    • 19.07.2021 12:38
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    • 19.07.2021 12:38
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    A101 bayramda açık mı? 20-23 Temmuz bayramda A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bayramın 1. günü marketler açık mı 2021?

    A101 bayramda açık mı 2021? Sorusu bayramın gelmesiyle birlikte araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen marketler arasında yer alan A101 bayram döneminde de yoğun ilgi görüyor. Bu bağlamda, bayramda alışveriş yapacak olanlar marketlerin güncel çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Bu sene Kurban bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Peki, A101 bayramda açık mı? Bayramda A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 2021? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    A101 bayramda kaç gün kapalı? A101 bugün bayramda açık mı? A101 kaçta açılıyor? Kurban Bayramı çalışma saatleri!

    A101 bayramda açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Bayram gelince en merak edilen konular arasında marketlerin çalışma saatleri yer alıyor. Kurban Bayramı bu sene 20- 23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bu süreçte market çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor. A101'de sevilen marketler arasında yer aldığı için bayramda açık olup olmayacağı konusu merak edilerek arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, A101 bayramda açık mı? Bayramda A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte konuya ilişkin detaylar ve güncel çalışma saatleri!

    BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? A101 BAYRAMDA AÇIK MI? KURBAN BAYRAMI ÇALIŞMA SAATLERİ!

    A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin yarın açık olması bekleniyor. Marketler genelde 09.00 ila 21.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.

    Ancak bayramın ilk iki günü marketlerin çalışanlarına tatil verebileceği düşünülüyor. A101 market dini bayramların ilk günü kapalı oluyor. Geçtiğimiz senelerde A101, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Bayramda herhangi bir yasak olmadığı için marketler normal çalışma planına devam edebilir.

    A101 ÇALIŞMA SAATLERİ!

    Değerli Müşterilerimiz,

    T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs salgını kapsamında açıklanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi gereğince 81 ilimizdeki tüm mağazalarımızın çalışma saatleri güncellenmiştir.
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        Haberler Ekonomi A101 bayramda açık mı? 20-23 Temmuz bayramda A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bayramın 1. günü marketler açık mı 2021?