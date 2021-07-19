BİM bayramda açık mı kapalı mı? 2021 Kurban Bayramı BİM kaçta açılıyor? BİM bayram çalışma saatleri!

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Temmuz ayı öncesinde marketler en son 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermekteydi. İçişleri Bakanlığı'nın market tarzı işletmelerle ilgili kararı ise şu şekilde;

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor." açıklamalarına yer verildi.