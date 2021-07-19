BİM bayramda açık mı kapalı mı? 2021 Kurban Bayramı BİM kaçta açılıyor? BİM bayram çalışma saatleri!

BİM bayramda açık mı kapalı mı? BİM kaçta açılıyor? 2021 Kurban Bayramı BİM çalışma saatleri araştırılan konulardan birisi. Bayramda markete giderek alışveriş yapmak isteyenler marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bunlardan birisi de BİM marketleri oldu. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında bulunan BİM bayramda açık mı kapalı mı? BİM kaçta açılıyor? İşte detaylar!
BİM BAYRAMDA AÇIK MI KAPALI MI?
A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin yarın açık olması bekleniyor. Marketler genelde 09.00 ila 21.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.
Ancak bayramın ilk iki günü marketlerin çalışanlarına tatil verebileceği düşünülüyor. BİM market dini bayramların ilk günü kapalı oluyor. Geçtiğimiz senelerde BİM, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. Kurban Bayramı'nın da ilk 2 günü kapalıydı. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Bayramda herhangi bir yasak olmadığı için marketler normal çalışma planına devam edebilir.
BİM KAÇTA AÇILIYOR?
Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek olan Migroslar pazar günü 21:00'da kapanıyor.
A101 KAÇTA AÇILIYOR?
Haziran ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak güncellendi. Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu eski sistemdeki gibi yedi yirmi dört saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.