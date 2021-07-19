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    • Ekonomi
    • 19.07.2021 11:33
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    • 19.07.2021 11:33
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    BİM bayramda açık mı kapalı mı? 2021 Kurban Bayramı BİM kaçta açılıyor? BİM bayram çalışma saatleri!

    2021 Kurban Bayramı’nda BİM kaçta açılıyor? BİM bayramda açık mı kapalı mı? Bayramda BİM çalışma saatleri alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kurban Bayramı bu yıl 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayramda marketlerin açık olup olmayacağı da merak edilen konulardan birisi oluyor. Türkiye’nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerine gitmek isteyenler; BİM bayramda açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki; bayramda BİM kaçta açılıyor?

    takvim.com.tr
    BİM bayramda açık mı kapalı mı? 2021 Kurban Bayramı BİM kaçta açılıyor? BİM bayram çalışma saatleri!

    BİM bayramda açık mı kapalı mı? BİM kaçta açılıyor? 2021 Kurban Bayramı BİM çalışma saatleri araştırılan konulardan birisi. Bayramda markete giderek alışveriş yapmak isteyenler marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bunlardan birisi de BİM marketleri oldu. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında bulunan BİM bayramda açık mı kapalı mı? BİM kaçta açılıyor? İşte detaylar!

    BİM BAYRAMDA AÇIK MI KAPALI MI?

    A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin yarın açık olması bekleniyor. Marketler genelde 09.00 ila 21.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.

    Ancak bayramın ilk iki günü marketlerin çalışanlarına tatil verebileceği düşünülüyor. BİM market dini bayramların ilk günü kapalı oluyor. Geçtiğimiz senelerde BİM, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. Kurban Bayramı'nın da ilk 2 günü kapalıydı. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Bayramda herhangi bir yasak olmadığı için marketler normal çalışma planına devam edebilir.

    BİM KAÇTA AÇILIYOR?

    Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek olan Migroslar pazar günü 21:00'da kapanıyor.

    A101 KAÇTA AÇILIYOR?

    Haziran ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak güncellendi. Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu eski sistemdeki gibi yedi yirmi dört saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.

        HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

        Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

        Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

        Temmuz ayı öncesinde marketler en son 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermekteydi. İçişleri Bakanlığı'nın market tarzı işletmelerle ilgili kararı ise şu şekilde;

        "Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor." açıklamalarına yer verildi.
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        Haberler Ekonomi BİM bayramda açık mı kapalı mı? 2021 Kurban Bayramı BİM kaçta açılıyor? BİM bayram çalışma saatleri!