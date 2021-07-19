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    • Ekonomi
    • 19.07.2021 13:32
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    • 19.07.2021 13:32
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    2021 Kurban Bayramı’nda Borsa İstanbul açık mı? Bayramda BIST açık mı, kapalı mı?

    Bayramda BIST açık mı kapalı mı? 2021 Kurban Bayramı’nda Borsa İstanbul açık mı? Mübarek Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte açık olan yerler de vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Bayramda Borsa İstanbul’un açık olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Peki; bayramda Borsa İstanbul BIST açık mı? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    2021 Kurban Bayramı’nda Borsa İstanbul açık mı? Bayramda BIST açık mı, kapalı mı?

    Bayramda Borsa İstanbul BIST açık mı kapalı mı? 2021 Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı merak ediliyor. 19 Temmuz günü arefeyle birlikte başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü sona erecek. Tatilin başlamasının ardından Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı da sorgulanıyor.

    BAYRAMDA BORSA İSTANBUL AÇIK MI?

    Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak.

    Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için arefe gününün yarım gün ve salı-çarşamba-perşembe-cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek.

    Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

    BORSA İSTANBUL GENEL GÖREVLERİ

    Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.
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