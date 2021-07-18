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    • Ekonomi
    • 18.07.2021 12:07
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    • 18.07.2021 12:08
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    Parasını bankaya yatıranlar zil takıp oynayacak! Cepler bayram edecek! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları son dakika fena patladı

    Vadeli faiz oranlarında artış yaşandı. Getirisi daha eskiden belli olan yatırım olarak ilgi çeken vadeli mevduat hesabı amacıyla incelemeler sürat kazandı. 32 günlük vadeli mevduat hesabı amacıyla detayları haberimizde derledik. Diğer yandan bu yatırımın tercih edilmesinin en mühim sebebi ise risksiz olarak görülmesidir. Bir çok banka yüksek faiz oranını "hoş geldin faizi" olarak belli bir süre kısıtlı olarak verebilmektedir. Faiz oranları vade süresi ve mevduat tutarına göre değişebilmektedir. Mevduat, herhangi bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. İşte banka banka mevduat faiz oranları .

    takvim.com.tr
    Cepler bayram edecek! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları fena patladı

    Tek tek açıklandı. 32 günlük vadeli mevduat faizleri son derece çok artış göstermiş durumda. Dövizin yükseliş devresine girmesi ile eş güdümlü Merkez Bankası'nın aldığı maddi sıkılaşma adımları ile eş güdümlü, bankalar mevduat faiz oranlarını arttırıyor. Bu hamleler nakiti tespit edilen ve bankalarda hesap açarak vadeli mevduat ile parasını değerlendirmek isteyen bireylerin yüzünü güldürüyor. Vadeli mevduat alakalı banka ile mevduat yatıran şahıs arasında belirti edilen vadenin dolması ile eş güdümlü faiz kazancıyla birlikte çekilen mevduat türüdür. Bazı bankalarda günlük olarak da vadeli mevduat hesabı açılabilmektedir.

    Bir çok banka yüksek faiz oranını "hoş geldin faizi" olarak belli bir süre kısıtlı olarak verebilmektedir. Faiz oranları vade süresi ve mevduat tutarına göre değişebilmektedir. En yüksek faiz veren bankalar 2021 yılı karşılaştırmasını da bu tabloya göre yapabilirsiniz. Tüm bankaları karşılaştırarak en iyi faiz veren bankayı bulabilmek için siz de sitemizde yer alan mevduat hesaplama aracımızı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Aşağıda sizler için tüm bankaların güncel faiz oranlarını sıraladık.

    Mevduat faiz oranları 2021

    İNG e-Turuncu Hesap

    %18,50

    Burgan Bank e-mevduat

    %19,00

    Alternatifbank VOV Hesap

    %19,00

    Fibabanka Kiraz Hesap

    %19,50

        CEPTETEB Marifetli Hesap

        %19,00

        Odeabank Oksijen Dinamik Hesap

        %19,20

        Vakıfbank E-Vadeli Mevduat

        %18,00

        İCBC mevduat faizi

        %18,00

        HSBC E-Mevduat

        %19,00

        QNB Finansbank E-Vadeli Hesap

        %17,85

        Şekerbank vadeli mevduat

        %18,25

        Ziraat Bankası Vadeli TL mevduat hesabı

        %17,00

        Denizbank E-Mevduat

        %17,00

        Halkbank E-Mevduat

        %18,00

        Yapı Kredi Vade Dönüşüm

        %17,00

        Akbank E-mevduat hesabı

        %17,00

            Garanti BBVA E-Vadeli Hesap

            %15,00

            İş Bankası Vadeli TL mevduat hesabı

            %12,95

            Mevduat Faizi Nedir?

            Mevduat, herhangi bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. Bankaların kişilerden faiz ödeyerek topladıkları kaynak olarak da belirtilebilir. Siz de bankaların mevduat hesaplarını kullanarak belirlenen faiz oranları üzerinden gelir elde edebilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık, 32 günlük, yıllık veya belirli süre (vade) belirleyerek yatıracağınız para vade sonunda faiz kazancı ile birlikte size verilecektir. Daha önceki yıllarda sadece belirli vadelerle mevduat hesabı açılabiliyorken günümüzde kırık vadeli mevduat olarak belirtilen mevduat hesapları istenilen vade süresiyle açılabilmektedir.

            Mevduat Hesabı Türleri Nelerdir?

            1-Vadesiz Mevduat: Hesaba yatırılan miktar herhangi bir vadeye gerek kalmadan kullanılabildiği, buna karşılık da ek faiz getirisi olmayan hesaptır.

            2-Vadeli Mevduat: İlgili banka ile mevduat yatıran kişi arasında belirtilen vadenin dolması ile birlikte faiz kazancıyla beraber çekilen mevduat türüdür. Bazı bankalarda günlük olarak da vadeli mevduat hesabı açılabilmektedir.

            3-İhbarlı Mevduat: Mevduatı yatıran kişi, mevduatını çekeceği tarihi belirli bir süre önce bankasına bildirmek durumunda olduğu mevduat türüdür.

            4-Kırık Vadeli Mevduat Hesabı: Türkiye'deki bankacılık sisteminde standart olarak kullanılan 1,3,6,12 ay gibi belirli vadeler bulunmaktadır. Bu vadelerden veya vadelerin arasında yr alan vadelere kırık vadeli olarak belirtilir.
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            Haberler Ekonomi Parasını bankaya yatıranlar zil takıp oynayacak! Cepler bayram edecek! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları son dakika fena patladı