Parasını bankaya yatıranlar zil takıp oynayacak! Cepler bayram edecek! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları son dakika fena patladı

Tek tek açıklandı. 32 günlük vadeli mevduat faizleri son derece çok artış göstermiş durumda. Dövizin yükseliş devresine girmesi ile eş güdümlü Merkez Bankası'nın aldığı maddi sıkılaşma adımları ile eş güdümlü, bankalar mevduat faiz oranlarını arttırıyor. Bu hamleler nakiti tespit edilen ve bankalarda hesap açarak vadeli mevduat ile parasını değerlendirmek isteyen bireylerin yüzünü güldürüyor. Vadeli mevduat alakalı banka ile mevduat yatıran şahıs arasında belirti edilen vadenin dolması ile eş güdümlü faiz kazancıyla birlikte çekilen mevduat türüdür. Bazı bankalarda günlük olarak da vadeli mevduat hesabı açılabilmektedir.
Bir çok banka yüksek faiz oranını "hoş geldin faizi" olarak belli bir süre kısıtlı olarak verebilmektedir. Faiz oranları vade süresi ve mevduat tutarına göre değişebilmektedir. En yüksek faiz veren bankalar 2021 yılı karşılaştırmasını da bu tabloya göre yapabilirsiniz. Tüm bankaları karşılaştırarak en iyi faiz veren bankayı bulabilmek için siz de sitemizde yer alan mevduat hesaplama aracımızı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Aşağıda sizler için tüm bankaların güncel faiz oranlarını sıraladık.
Mevduat faiz oranları 2021
İNG e-Turuncu Hesap
%18,50
Burgan Bank e-mevduat
%19,00
Alternatifbank VOV Hesap
%19,00
Fibabanka Kiraz Hesap
%19,50