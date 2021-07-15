Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.07.2021 08:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2021 08:11
    ABONE OL

    Fiat, Toyota, Renault, Pejo, Citroen Temmuz ayı kampanyası! Binlerce lira indirim! Honda CR-V % 0,99 faiz oranı ile 12 ay vadeli...

    Binlerce lira indirim yapıldı. Pandemi ardından otomobil firmaları büyük güçlükler yaşarken ellerindeki stokları eritmek amacıyla resmen indirim yarışına girdiler. Sıfır vasıtada birtakım modellerde 70 bin TL'ye varan indirimler ve daha pek çok kampanya yayınlayan otomobil firmalarını sizler amacıyla listeledik. Araba alabilmek isteyenler amacıyla şirketler kampanya duyurularında bulunmaya devam ediyorlar. Son olarak Honda resmi internet sayfası üzerinden bildirimde bulundu. Yapılan yazılı bildirimde, CR-V sıfır arabaların Temmuz sonuna kadar kampanyalı satılacağı bildirildi.

    takvim.com.tr
    Binlerce lira indirim! Fiat, Toyota, Renault, Pejo, Citroen Temmuz ayı kampanyası!

    Sıfır vasıta sahibi olmak isteyenlere müjdeler peş peşe geldi. Otomobil firmaları resmen kampanya yarışına girdi. Sıfır faiz, takas indirimi, yakıt hediyesi ve kasko indirimi gibi pek çok imkânı bir arada yayınlayan otomobil firmalarını sizler amacıyla listeledik. Renault'dan Volkswagen'e; Opel'den Peugeot'a birbirinden detaylı vasıta listesinden siz de hayalinizdeki arabayı bulabilirsiniz. Bu anlamda Honda arabalar amacıyla açıklama yapıldı. Buna göre şirket 30 Temmuz tarihine kadar CR-V model sıfır vasıtalar amacıyla kampanya uygulayacak. Araba alabilmek isteyenler 150.000 TL kredi amacıyla aylık % 0,99 faiz seviyesi ile 12 ay vadeli eşit taksit ödemeli krediden faydalanabilecekler.

    Honda CR-V sıfır arabalar Temmuz sonuna kadar kampanyalı satılacak!

    Araba almak isteyenler için şirketler kampanya duyurularında bulunmaya devam ediyorlar. Son olarak Honda resmi internet sayfası üzerinden açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, CR-V sıfır arabaların Temmuz sonuna kadar kampanyalı satılacağı bildirildi.

    Honda arabalar için açıklama yapıldı. Buna göre şirket 30 Temmuz tarihine kadar CR-V model sıfır araçlar için kampanya uygulayacak. Araba almak isteyenler 150.000 TL kredi için aylık % 0,99 faiz oranı ile 12 ay vadeli eşit taksit ödemeli krediden faydalanabilecekler.

    FIAT

    Fiat 5ooL 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle satışa sunulurken, 2020 model Fiat 5ooX ise 69.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla alıcılarını bekliyor. Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle, Fiat Panda ise 139.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

    PEUGEOT

    Tüm Peugeot, modellerinde geçerli 12 ay boyunca sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor. Kampanya kapsamında, B-SUV'un lideri Peugeot, SUV 2008'e, 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatı imkanıyla sahip olunabiliyor. Black Pack seçeneği ile dikkat çeken yeni Peugeot SUV 3008'de ve 7 kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1,5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'de ise 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor. Yeni Peugeot 208, 16 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 seçenekleriyle dikkatleri çekiyor. Peugeot 208'de fiyatlar 199 bin TL'den başlıyor. Peugeot 508 ise 90 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

        RENAULT

        Renault temmuz ayında sıfır faiz, takas indirimi ve avantajlı fiyatları tüketicilerle buluşturuyor. 2021 model yılı otomobillerden Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla sahiplerini bekliyor. Renault'un B-Sedan segmentindeki yeni temsilcisi Taliant'ın yanı sıra, Yeni Clio ve Megane Sedan'ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirimi sunuluyor. Renault Finans'tan kredi kullananlar 2021 model yılı otomobillerden sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 163 bin 400 TL, ZOE'ye ise 316 bin 900 TL'lik cazip fiyatlarla sahip olabiliyor.

        CİTROEN

        Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay yüzde sıfır ya da 120 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Nakit alımda ise 10 bin TL'lik indirimle sunulan C5 Aircross, bu kapsamda 406 bin TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor. Yeni C3, 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı kullanılarak 181 bin 800 TL'lik fiyattan satışa sunuluyor. Yeni Citroen C4'ün başlangıç donanım versiyonu 230 bin TL'den satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanımlarda 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor. Yeni Citroen Berlingo Kombi, 40 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla temmuz ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor. Yeni Berlingo Kombi, nakit alımlarda ise 213 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Kampanya kapsamında maksimum araç bedelinin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL üzerindeki kısmı için %50 kredilendirme yapılabiliyor.

        HONDA

        Kampanya 02 -30 Temmuz 2021 tarihleri arasında ve CR-V model sıfır araçlar için geçerlidir.

        Kampanya kapsamında kullanılabilecek krediler, bireysel Türk Lirası taksitli oto kredisidir.

        Kampanya kapsamında Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için %70 , Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %50 , Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %30, Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %20, Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için %0 olarak kredilendirilme yapılabilmektedir. Kredi oranının belirlenmesinde aracın Nihai fatura değeri dikkate alınacaktır.

        Bireysel müşterilere kullandırılacak 150.000 TL kredi için aylık % 0,99 faiz oranı ile 12 ay vadeli eşit taksit ödemeli kredi için, Tahsis ücreti 787,50 TL, toplam geri ödeme tutarı 161.833,73 TL olmaktadır. Kredinin yıllık maliyet oranı %16,37'dir.

        Kampanya kapsamında hayat sigortası zorunluluğu bulunmadığından toplam maliyete dahil edilmemiştir. Aylık ve yıllık maliyete kasko dahil edilmemiştir.

        Kredi kullanımı finans kuruluşunun onayına bağlıdır. Finansal kuruluşunun, kredi koşullarında, kampanyada ve faiz oranlarında değişiklik hakkı saklıdır.

            Türkiye'nin En Hızlı Satılan İkinci El Araç Modelleri!

            INDIKATA Türkiye'nin en hızlı satılan 2. el otomobil markalarının ve ortalama satış sürelerinin listesini yayınladı. İşte Fiat, Hyundai, Toyota, Peugeot, Renault, Opel, Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW araç modellerinin satış süreleri;

            Fiat

            Fiat 2. el araç modelleri ülkemizde ortalama 35 günde satılıyor.

            Hyundai

            Hyundai 2. el araç modelleri ülkemizde ortalama 38 günde satılıyor.

            Toyota

            Toyota 2. el araç modelleri ülkemizde ortalama 38 günde satılıyor.

            Peugeot

            Peugeot 2. el araç modelleri ülkemizde ortalama 38 günde satılıyor.

            Renault

            Renault 2. el araç modelleri ülkemizde ortalama 38 günde satılıyor.

            Opel

            Opel 2. el araç modelleri ülkemizde ortalama 39 günde satılıyor.

            Ford

            Ford 2. el araç modelleri ülkemizde ortalama 39 günde satılıyor.

            Volkswagen

            Volkswagen 2. el araç modelleri ülkemizde ortalama 47 günde satılıyor.

            Mercedes-Benz

            Mercedes-Benz 2. el araç modelleri ülkemizde ortalama 61 günde satılıyor.

            BMW

            BMW 2. el araç modelleri ülkemizde ortalama 65 günde satılıyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Eşini diri diri yakan adama verilen cezada gerekçeli karar
            Haberler Ekonomi Fiat, Toyota, Renault, Pejo, Citroen Temmuz ayı kampanyası! Binlerce lira indirim! Honda CR-V % 0,99 faiz oranı ile 12 ay vadeli...