Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hissedilmeye devam ederken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, temmuz ayı en uygun sıfır araç fiyatlarını araştırırken fiyatlar gün geçtikçe artıyor. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, Temmuz ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi! Öte yandan
ÖTV indirimi veya ÖTV matrahında yeni bir düzenleme otomotiv firmaları tarafından en çok beklenen talepler arasında yerini aldı. Türkiye de satışa sunulan en uygun fiyatlı sıfır araç modelleri yüzde 50'lilik ÖTV vergi diliminde yer alıyor.
TEMMUZ AYI TÜRKİYE'DE SATILAN EN UCUZ ARABA LİSTESİ
İndirimli fiyata otomobil almak isteyenlerin beklediği, temmuz ayı sıfır araba fiyatlarının açıklanması, birçok vatandaşı heyecanlandırdı. Koronavirüsten dolayı üretim durduran üreticilerin tekrar üretime başlamasıyla, sıfır otomobil fiyatlarının düşmesini bekleyenler, otomotiv markaların güncel fiyat listesinin tamamını beklemeye başladı. En çok araştırılan araba markalarından birisi olan FİAT, Citroen, Kia, Honda, Dacia, Citroen Temmuz ayı sıfır otomobil fiyatları araştırılıyor.
2021 Temmuz ayı fiyatları
Honda 1.6L Benzin Otomatik Elegance 312.600 TL
KIA RIO 1.2L 84 PS Manuel 175.900 TL