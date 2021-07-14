ÖTV İndirimi veya ÖTV Matrahında Bir Değişiklik Olacak Mı?

ÖTV indirimi veya ÖTV matrahında yeni bir düzenleme otomotiv firmaları tarafından en çok beklenen talepler arasında yerini aldı. Türkiye de satışa sunulan en uygun fiyatlı sıfır araç modelleri yüzde 50'lilik ÖTV vergi diliminde yer alıyor. Dolar kurunda yaşanan artış nedeni matrahı 130 bin TL'nin altında kalmayacağı belirtiliyor ve araçların yüzde 80 vergi dilimine gireceği ifade ediliyor. Bu da araçların 50 ila 80 bin TL arasında zamlanması anlamına geliyor. Sektörün önde gelenleri ise ÖTV indirimi veya ÖTV matrahında acil düzeltmeye gidilmesi gerektiğini belirtiyor.