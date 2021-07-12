F1 Türkiye biletleri satışta: 300 ile 3 bin 300 lira arasında fiyatla satışa çıkıyor

1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için biletler bugün saat 12.30'da satışa çıkıyor. Biletlerin kampanyalı fiyatı 300 ile 3 bin 300, 31 Temmuz'dan sonraki fiyatı ise 375 ile 4 bin 125 lira arasında değişiyor.

Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde rekor sayıda bilet satışı öngördüklerini belirterek, "2005'te yapılan Formula 1'de yaklaşık 60 bin bilet satılmıştı. Neredeyse iki katı bilet satışı öngörüyoruz. Bu da aslında bir rekor olacak" dedi.

Kapasite olarak Intercity İstanbul Park'ın 200 bin kişinin üzerinde seyirci kapasitesine sahip olduğunu ancak bu sene bunu 100 bin civarında sınırlayacaklarını anlatan Hezber, "100 bin kişinin 50 bini yabancı misafirler olacak. Bu ülke tanıtımı, turizm, ekonomik katkı için çok ciddi bir rakam. Yurt dışından gelen Formula 1 seyircisi iyi para harcayan bir kitle. Ortalama 3 bin dolara yakın kişi başı ülkede bıraktıkları harcama tutarı var. Bu da 150 milyon dolar gibi bir katkı sağlıyor. Ülke tanıtımı için de uçsuz bucaksız bir organizasyon Formula 1. Milyarlarca kişi izliyor."