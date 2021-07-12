12 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı (parası) hangi ilde yattı?

Evde bakım parası alan vatandaşlar 12 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hakkında sorgulama yapıyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarından faydalananlar, konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Evde bakım paralarınızın yatıp yatmadığını E-Devlet üzerinden de sorgulayabilirsiniz. İşte; 12 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller!
12 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM NE ZAMAN YATAR?
Bilindiği üzere evde bakım parası ödemeleri her ayın ilk haftasında başlar ve ayın üçüncü haftasının sonuna kadar sürebilirdi. İl il yatırılan ödemelerin ardından bir sonraki ay için sürçe başlardı. Ancak bayram dönemlerinde ödemelerde farklı bir sistem uygulanabiliyor.
Bir önceki dönem bayram ödemelerinde evde bakım maaşları tek bir günde ödenmişti. Kurban bayramı ödemelerinde de aynı sistemin uygulanabileceği bildiriliyor. 12 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında bir gün içinde tüm şehirler için evde bakım maaşı ödemelerinin tek kalemde yapılabileceği öngörülüyor.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.