Süveyş Kanalı, bu yıl tarihinin en yüksek gelirini elde etti! Dudak uçuklatan gelir....

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayında son bulan mali yıla ait gelirin 5.84 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 2019-2020 mali yılında 5.72 milyar dolarda kaldığını ifade etti.

HER YIL ARTIYOR

Kanaldaki deniz trafiğinin 2021 başından itibaren önemli ölçüde iyileştiğini aktaran Rabi, kanaldan geçen yıllık gemi sayısının yüzde 2.3'lük artışla 9 bin 546'dan 9 bin 763'e yükseldiğini dile getirdi.