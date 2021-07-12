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    • Ekonomi
    • 12.07.2021 23:14
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    • 12.07.2021 23:14
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    Emekli maaşları yattı mı? SSK SGK zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi 2021?

    Milyonlarca emekli ve memurun gündeminde zamlı maaşların yatacağı tarih yer alıyor. 13 milyona yakın SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Geçtiğimiz hafta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılan zam tutarı belli oldu. Emeklilerin bayram öncesinde alacakları maaşlarının yanı sıra 1.100 TL bayram ikramiyesi de hesaplarına yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zamlı maaşların ve bayram ikramiyelerinin ödeneği tarihi duyurdu. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşları yattı mı? Temmuz 2021 zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? İşte son dakika haberinin detayları!

    takvim.com.tr
    Emekli maaşları yattı mı? SSK SGK zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

    Emekli maaşları ne zaman yatacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. 13 milyona yakın emekli Temmuz ayı zamlı maaşlarının tutarını öğrendi. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala hem maaşların hem de emekli ikramiyelerin yatacağı tarih belli oldu. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşları yattı mı? İşte son dakika gelişmeleri hakkında detaylar!

    EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti.

    Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini belirten Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle:

    "17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz."

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    2021 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli maaşları şu şekilde:

    Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2.350 TL

    En düşük tarım emeklisi maaşı 1.867 TL

    2000 öncesi SSK'lı emekli 2.625 TL

    Emekli sandığı 3.276 TL

        NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAĞIM?

        Ne kadar emekli maaşı alacağım sorusunun cevabı için SGK'nın internet sitesindeki hesaplama robotunu kullanmak gerekiyor. Ancak toplam hizmet günü 3600 günden az ise aylık hesaplaması yapılamıyor.

        Ne kadar emekli maaşı alınacağının öğrenebilmesi için T.c. kimlik no, SSK sicil no, baba adı, doğum tarihi ve nüfusa kayıtlı olunan il bilgilerinin sisteme girilmesi gerekiyor. Bu bilgiler girildikten sonra sistem emekli olduğunuzda size bağlanacak olan yaşlılık aylığını hesaplıyor.

        EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

        Emekli maaşının net olarak hesaplanması mümkündür. Ancak hesaplama araçlarında gerekli tüm parametrelerin olması ve bunların doğru hesaplanması gerekir. Sitemizde EMHESİS adı verilen ve emekli maaşının net olarak hesaplanabildiği bir araç bulunmaktadır. Bu aracı kullanarak emekli olduğunuz alacağınız maaşı net olarak hesaplayabilirsiniz. Çünkü yukarıda sayılan büyüme oranı vergi iadesi artışı ve diğer tüm parametreler, hesaplama aracında yer alır. Bu sayede net olarak emekli olduğunuzda alacağınız miktarı, buradaki hesaplama aracında öğrenebilirsiniz.

        Emekli maaşı ne zaman hesaplanabilir;

        Emekli maaşı hesaplama yapabilmek için en az 3600 günlük sigorta priminizin yatmış olması gerekir. Bunun dışında emekli olmak için dilekçeniz de verilmiş olmalıdır. Maaş hesaplamanın yapılması için adınıza yatırılan sigorta primlerinin sistemden alınması ve güncel tutarların kullanılması gerekir.

        YÜZDE 8.45 ZAMLI

        SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklileri de her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşını alıyor. Bayram öncesinde tüm emeklilere zamlı maaş ödemeleri tamamlanacak.

        KİM, NE ALACAK?

        EMEKLİYE EN AZ 1.867 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2.350, çiftçide 1.867 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 memur emeklisinde 3.275 liraya çıktı.

        MEMURA EN AZ 4330 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4330 liraya çıkacak. Eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.

        YAŞLIYA 828 TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 828 liraya çıktı.

        ENGELLİYE 662-992 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi.

        EVDE BAKIMA 1.798 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
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