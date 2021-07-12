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    • Ekonomi
    • 12.07.2021 20:24
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    • 12.07.2021 20:24
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    Bayramda bankalar açık mı? Banka ve noterler 19 Temmuz Pazartesi arefe günü çalışıyor mu? İdari izinde bankalar açık mı 2021?

    Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan bayram tatilinin 9 gün olarak belirlendiğini duyurdu. Özellikle banka şubelerinde işi olan pek çok vatandaş internette bankaların bayramda açık olup olmayacağı konusunda araştırmalarına devam ediyor. Noter ve banka şubelerinin bayram süresi boyunca açık olmayacağı merak konusu oldu. Peki, banka ve noterler bayramda çalışıyor mu? Banka ve noterler 19 Temmuz Pazartesi günü çalışıyor mu? İşte cevabı...

    takvim.com.tr
    Bayramda bankalar açık mı?

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala banka ve noterlerde işlem yapacak olanlar banka ve noterlerin bayramda açık olup olmadığını konusunda araştırmalarını sürdürüyor. "Bayramda bankalar ve noterler çalışıyor mu?" sorusu bu nedenle arama motorlarında çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bayramda bankalar açık mı? Banka ve noterler 19 Temmuz Pazartesi günü çalışıyor mu? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

    KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI 2021?

    19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arefesinde bankaların hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. Bankalar bayramlarda resmi tatil sayıldığı için hizmet veremiyor. Ancak arefe günleri bankalar saat 12.00'ye kadar yarım gün hizmet veriyor. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı arefe gününde bankalar yarım gün açık olacak.

    BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

    Kurban Bayramı 20,21,22,23 tarihlerinde idrak edilecek. Peki, bankalar bayramda açık mı? İşte cevabı...

    20 Temmuz Salı Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı
    21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı
    22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı
    23 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

        BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?

        Noterler, bayram süresi boyunca çalışmayacaktır. Nöbetçi noterlikler normal zamanlarda Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet vermektedir.

        Noterler ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim, 1 Ocak ve Arefe günlerinde hizmet vermez.

        BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

        Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme karararı aldık. Fiili olarak 16 Temmuz-26 Temmuz'a kadar tatil etmiş oluyorlar. 16'sında mesai olacak.
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        Haberler Ekonomi Bayramda bankalar açık mı? Banka ve noterler 19 Temmuz Pazartesi arefe günü çalışıyor mu? İdari izinde bankalar açık mı 2021?