Bayramda bankalar açık mı? Banka ve noterler 19 Temmuz Pazartesi arefe günü çalışıyor mu? İdari izinde bankalar açık mı 2021?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala banka ve noterlerde işlem yapacak olanlar banka ve noterlerin bayramda açık olup olmadığını konusunda araştırmalarını sürdürüyor. "Bayramda bankalar ve noterler çalışıyor mu?" sorusu bu nedenle arama motorlarında çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bayramda bankalar açık mı? Banka ve noterler 19 Temmuz Pazartesi günü çalışıyor mu? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI 2021?
19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arefesinde bankaların hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. Bankalar bayramlarda resmi tatil sayıldığı için hizmet veremiyor. Ancak arefe günleri bankalar saat 12.00'ye kadar yarım gün hizmet veriyor. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı arefe gününde bankalar yarım gün açık olacak.
BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Kurban Bayramı 20,21,22,23 tarihlerinde idrak edilecek. Peki, bankalar bayramda açık mı? İşte cevabı...
20 Temmuz Salı Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı
21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı
22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı
23 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı