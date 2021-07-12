Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.07.2021 23:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2021 23:33
    ABONE OL

    SGK emekli tahsis no sorgulama ekranı! Zamlı emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman ödenecek?

    Emekli zamlı maaş takviminin belli olmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de tahsis numarası oldu. Emekli ödemeleri, adayların tahsis numaralarına göre yapılacak. Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek soruları yaklaşan Kurban Bayramı öncesi merak ediliyor. Emekli maaşları için enflasyon farkları da açıklandı. Temmuz ayı emekli aylıklarının Kurban Bayramı'na denk gelmesi ikramiye ve emekli maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman ödenecek? İşte son dakika haberinin detayları!

    takvim.com.tr
    SGK emekli tahsis no sorgulama ekranı! Zamlı emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman ödenecek?

    Emekli maaş farkları ne zaman ödenmeye başlanacak sorusu milyonlarca emeklinin gündeminden düşmüyor. Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Soruları oldukça merak ediliyor. Tahsis numarasına göre ödeme günleri ne zaman? Yaklaşık 13 milyon emeklinin heyecanla beklediği gün geldi çattı. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman ödenecek? İşte detaylar!

    EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti.

    Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini belirten Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle:

    "17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz."

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    2021 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli maaşları şu şekilde:

    Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2.350 TL

    En düşük tarım emeklisi maaşı 1.867 TL

    2000 öncesi SSK'lı emekli 2.625 TL

    Emekli sandığı 3.276 TL

        EMEKLİLİKTE SGK SİGORTA TAHSİS NO NEDİR?

        Emekli olan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu birer sigorta tahsis numarası verir. Sigorta tahsis numarasının emekli olan kişilere verilmesinin sebebi ise emekli maaşı alacak olan kişilerin bir tane numara kullanılarak kolayca takip edilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda emeklilere verilen sigorta tahsis numarası kişilerin hesabına emekli maaşının ne zaman yatacağını da belirlemektedir.

        Emeklilerin sigorta tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen günlerde emeklilerin maaşları verilmektedir. Emekli olan kişiler kendilerine ait olan sigorta tahsis numaralarını öğrenmeleri halinde online olarak kendisine hangi tarihlerde emekli maaşının verileceğini kolayca bulabilirler.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yunan'dan büyük küstahlık! Galatasaray'dan açıklama
        Haberler Ekonomi SGK emekli tahsis no sorgulama ekranı! Zamlı emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman ödenecek?