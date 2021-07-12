Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı? SSK Bağ-Kur 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2021?
Milyonlarca emeklinin gündeminde bayram ikamiyeleri yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 'Emekli bayram ikramiyesi yattı mı?' Sorusu merak edilerek sorgulanmaya başlandı. Bu bağlamda, emekliye müjde verildi ve hem ikramiyelerin hem de zamlı maaşların ödeneği tarih belli oldu. Emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kez verilen bu ikramiyeler ilaç gibi geliyor. Emekli ikramiyeleri bu sene Kurban Bayramı'nda 1.100 TL olarak hesaplara yatacak. Peki, bayram ikramiyeleri yattı mı? SSK Bağ-Kur 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte konu hakkında detaylar...
Bayram ikramiyeleri yattı mı? Sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Kurban Bayramı'na çok az bir süre kala emeklilerin gündeminde ikramiyelerin yatacağı tarih yer alıyor. Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Emekli ikramiyeleri 2021 yılında Kurban Bayramı'nda 1.100 TL olarak hesaplara yatacak. Peki, bayram ikramiyeleri yattı mı? SSK Bağ-Kur 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte son dakika haberinin detayları!
KİMLER YARARLANACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.
Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.