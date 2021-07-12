Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı? SSK Bağ-Kur 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2021?

Bayram ikramiyeleri yattı mı? Sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Kurban Bayramı'na çok az bir süre kala emeklilerin gündeminde ikramiyelerin yatacağı tarih yer alıyor. Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Emekli ikramiyeleri 2021 yılında Kurban Bayramı'nda 1.100 TL olarak hesaplara yatacak. Peki, bayram ikramiyeleri yattı mı? SSK Bağ-Kur 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte son dakika haberinin detayları!