Çalışan istemezse ücretsiz izin yok (Ekonomi haberleri)

TÜRKİYE'DE 1 KİŞİDE OLACAK

TOYOTA bünyesindeki premium otomobil üreticisi Lexus, üstü açılan modeli LC 500 Convertible'ı Türkiye'de satışa sundu. Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Şu anda sadece 1 tane olan bu modelin çok kısa sürede satılacağını tahmin ediyoruz" dedi. Turuncu (Karnelyan) renge sahip LC 500 Convertible, lansmana özel coupe versiyonu ile aynı fiyat olan 3 milyon 990 bin lira ile showroomdaki yerini aldı. 477 HP güç ve 520 Nm tork üreten atmosferik 5.0 litre V8 motora ve 10 ileri Direct Shift otomatik şanzımana sahip olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor.