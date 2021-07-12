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    Çalışan istemezse ücretsiz izin yok (Ekonomi haberleri)

    Pandemi sürecinde çalışma hayatına ilişkin pek çok düzenleme devreye alındı. İş sözleşmelerine fesih yasağı getirilirken, işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi verildi. Ücretsiz izne gönderilen çalışanlara da nakdi ücret desteği devreye girdi. Geçen yıl hayata geçen bu düzenlemeler, 30 Haziran'da sona erdi. Fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz izne gönderme yetkisi ortadan kalktı.

    Çalışan istemezse ücretsiz izin yok

    Pandemi sürecinde çalışma hayatına ilişkin pek çok düzenleme devreye alındı. İş sözleşmelerine fesih yasağı getirilirken, işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi verildi.

    Ücretsiz izne gönderilen çalışanlara da nakdi ücret desteği devreye girdi. Geçen yıl hayata geçen bu düzenlemeler, 30 Haziran'da sona erdi. Fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz izne gönderme yetkisi ortadan kalktı. Artık işçinin rızası olmadan ücretsiz izin uygulaması yapılamayacak. Yapılırsa işçiye haklı fesih ile tazminat hakkı verilecek. İşçi tazminatını alıp ayrılabilecek.

    İSTİHDAM KREDİSİ
    Türkiye'de     kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik 25 yıl vadeli 3.2 milyar liralık 'Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi' yaşama geçiriliyor. Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, "Dünya Bankası'yla 2020'de anlaşmaya vardığımız projeyi bu yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi. Proje 24 ildeki firmaların kayıtlı istihdam fırsatlarını artırmayı amaçlıyor. Hazal ATEŞ.

        DHMİ AVRUPA'NIN ZİRVESİNE YERLEŞTİ
        Ulaştırma         Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin, ilk 6 ayda yönettiği 324 bin 706 trafikle Avrupa birincisi olduğunu söyledi. 4 Temmuz'da 3 bin 629 uçuşla hava trafiğinin pik yaptığına işaret eden Karaismailoğlu, "Her 23 saniyede hava sahamızda bir uçuş gerçekleşti" dedi.

        FATURA GECİKİRSE İNTERNET HIZI İNECEK
        Bilgi         Teknolojileri ve İletişim Kurumu, internet ve GSM hattı kullanıcılarıyla ilgili önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Görüşe açılan taslağa göre, faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde, abone bilgilendirilerek hattı ya da interneti kısıtlanabilecek ya da öncelikle kısıtlanma tedbiri uygulanmak üzere durdurulabilecek. Barış ATEŞ.

        TÜRKİYE'DE 1 KİŞİDE OLACAK
        TOYOTA bünyesindeki premium otomobil üreticisi Lexus, üstü açılan modeli LC 500 Convertible'ı Türkiye'de satışa sundu. Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Şu anda sadece 1 tane olan bu modelin çok kısa sürede satılacağını tahmin ediyoruz" dedi. Turuncu (Karnelyan) renge sahip LC 500 Convertible, lansmana özel coupe versiyonu ile aynı fiyat olan 3 milyon 990 bin lira ile showroomdaki yerini aldı. 477 HP güç ve 520 Nm tork üreten atmosferik 5.0 litre V8 motora ve 10 ileri Direct Shift otomatik şanzımana sahip olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor.

            ELMASCOİN
            Hong Kong            'da armut şeklindeki 101,38 karatlık elmas, kimliği belirsiz bir alıcıya 12.3 milyon dolara satıldı. Sotheby's, taşın kripto parayla satılan en pahalı mücevher olduğunu kaydetti.

            ONLİNE ALIŞVERİŞE İNFLUENCER ETKİSİ
            Tüketici            lerin alışveriş tercihlerinde sosyal medya içerikleri her geçen gün daha da etkili hale geliyor. GfK'nın online alışveriş araştırmasında, her 5 kişiden 1'inin, Instagram üzerinden ürün tanıtımı yaparak para kazanan influencerlar veya ünlü kişilerin yönlendirdiği linklerden alışveriş yaptığı belirlendi.
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            İmamoğlu'nun 'gariban' dediği esnaf konuştu
            Haberler Ekonomi Çalışan istemezse ücretsiz izin yok (Ekonomi haberleri)