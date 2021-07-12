Çalışan istemezse ücretsiz izin yok (Ekonomi haberleri)

Pandemi sürecinde çalışma hayatına ilişkin pek çok düzenleme devreye alındı. İş sözleşmelerine fesih yasağı getirilirken, işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi verildi.
Ücretsiz izne gönderilen çalışanlara da nakdi ücret desteği devreye girdi. Geçen yıl hayata geçen bu düzenlemeler, 30 Haziran'da sona erdi. Fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz izne gönderme yetkisi ortadan kalktı. Artık işçinin rızası olmadan ücretsiz izin uygulaması yapılamayacak. Yapılırsa işçiye haklı fesih ile tazminat hakkı verilecek. İşçi tazminatını alıp ayrılabilecek.
İSTİHDAM KREDİSİ
Türkiye'de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik 25 yıl vadeli 3.2 milyar liralık 'Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi' yaşama geçiriliyor. Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, "Dünya Bankası'yla 2020'de anlaşmaya vardığımız projeyi bu yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi. Proje 24 ildeki firmaların kayıtlı istihdam fırsatlarını artırmayı amaçlıyor. Hazal ATEŞ.