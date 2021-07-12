Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, 22 ayar bilezik ne kadar? 12 Temmuz altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları 12 Temmuz gününde de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altına yatırım yapmak veya altın satmak isteyenler güncel altın fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. Altın fiyatları günlük gelişmelerle değişime uğruyor. Geride bıraktığımız hafta kazandıran altının bu hafta nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 0,86 kazançla 502,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 değer kazancıyla 3 bin 332 liraya yükseldi. Peki; gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, 22 ayar bilezik ne kadar? 12 Temmuz altın fiyatları haberimizde!

12.07.2021 06:31 - Son Güncelleme: 12.07.2021 06:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





