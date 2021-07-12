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Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, 22 ayar bilezik ne kadar? 12 Temmuz altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları 12 Temmuz gününde de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altına yatırım yapmak veya altın satmak isteyenler güncel altın fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. Altın fiyatları günlük gelişmelerle değişime uğruyor. Geride bıraktığımız hafta kazandıran altının bu hafta nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 0,86 kazançla 502,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 değer kazancıyla 3 bin 332 liraya yükseldi. Peki; gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, 22 ayar bilezik ne kadar? 12 Temmuz altın fiyatları haberimizde!

12.07.2021 06:31 - Son Güncelleme: 12.07.2021 06:31
Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, 22 ayar bilezik ne kadar? 12 Temmuz altın fiyatları kaç TL?

12 Temmuz altın fiyatları kaç TL? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, 22 ayar bilezik ne kadar? Altın fiyatlarının ne kadar olduğu vatandaşların sorguladığı konulardan birisi. Altın almak veya satmak isteyenler, 12 Temmuz altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın yatırımcısına kazandırmıştı. 12 Temmuz altın fiyatları haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, 22 ayar bilezik ne kadar? 12 Temmuz altın fiyatları kaç TL?

12 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI!

GRAM ALTIN FİYATI

500,89

503,82

%-0,28

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

502,89

503,02

%-0,11

Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, 22 ayar bilezik ne kadar? 12 Temmuz altın fiyatları kaç TL?

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.807,92

1.808,72

%0,30

ÇEYREK ALTIN FİYATI

804,42

822,17

%-0,11

Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, 22 ayar bilezik ne kadar? 12 Temmuz altın fiyatları kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.218,48

3.279,67

%-0,11

YARIM ALTIN FİYATI

1.604,21

1.644,87

%-0,11

Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, 22 ayar bilezik ne kadar? 12 Temmuz altın fiyatları kaç TL?

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.218,48

3.279,67

%-0,11