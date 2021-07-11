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    • Ekonomi
    • 11.07.2021 14:03
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    • 11.07.2021 14:05
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    BİM kurbanlık fiyatları 2021 ne kadar? 2021 yılı BİM büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

    Gündemde yoğun bir şekilde BİM kurbanlık fiyatları 2021 ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırlır oldu. Tüm illerden milyonlarca Müslüman vatandaş kurban ibadetini yerine getirecek ve heyecanla marketlerin fiyatlarını inceler oldu. Peki 2021 yılı BİM büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Bu yıl BİM marketlerde taksitle kurban satışı yapılacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    BİM kurbanlık fiyatları 2021 ne kadar?

    BİM kurbanlık fiyatları 2021 ne kadar? 2021 yılı BİM büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz'da başlayacak ve bayram tatili 24 Temmuz'da sona erecek. Vatandaşlar kurbanlık fiyatlarının marketlerde ne kadar olduğunu merak ediyor özellikle BİM ücretleri araştırılıyor. İşte detaylar...

    2021 BİM KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

    Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    KURBAN PAZARLARINDA FİYATLAR NASIL?

    Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, ülkede yeteri kadar kurbanlık hayvan bulunduğunu belirterek, "Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, büyükbaşın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor" dedi.

    Tunç, üreticilerin elinde yaklaşık 1 milyon 500 bin büyükbaş ve 3 milyon civarında küçükbaş kurbanlık olduğunu söyledi. Tunç, küçükbaş fiyatlarının 1500 ila 3 bin 500 lira arasında olduğuna dikkati çekerek, "Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar var. Hisse olarak düşündüğünüzde yaklaşık 2 bin liraya büyükbaş hissesi alabilirsiniz. Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

        Üreticilerin girdi maliyetlerinin yükseldiğine dikkati çeken Tunç, yem gibi maliyetlerin artmasının sektörü olumsuz etkilediğini anlattı. Tunç, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) piyasaya müdahale kararı almasının olumlu karşılandığının altını çizerek, "TMO'nun kararı bizleri umutlandırdı. Bu haberin duyulmasından sonra yem fiyatlarındaki artış durdu. Yapılacak müdahalelerle yem fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Girdi maliyetleri artarsa kimse hayvancılık yapmaz" değerlendirmesinde bulundu.

        Şehirlerarası kurbanlık naklinin özellikle bayrama 10 gün kala yoğunlaştığını belirten Tunç, bu dönemde fiyatların yükseldiğini anlattı. Tunç, dönemsel olarak yükselen nakliye fiyatlarının denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

        Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

        Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

        Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

        Yolcu (seferî), kurban kesmekle mükellef değildir (el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 576). Ancak kesmesi hâlinde sevabını kazanır. Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir.
        Seferî iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir (Kâsânî, Bedâi', V, 63).
        Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferîlik durumunda da aynı hüküm geçerlidir (Nevevî, el-Mecmû', VIII, 383).
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        Haberler Ekonomi BİM kurbanlık fiyatları 2021 ne kadar? 2021 yılı BİM büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu?