BİM kurbanlık fiyatları 2021 ne kadar? 2021 yılı BİM büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz'da başlayacak ve bayram tatili 24 Temmuz'da sona erecek. Vatandaşlar kurbanlık fiyatlarının marketlerde ne kadar olduğunu merak ediyor özellikle BİM ücretleri araştırılıyor. İşte detaylar...
2021 BİM KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
KURBAN PAZARLARINDA FİYATLAR NASIL?
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, ülkede yeteri kadar kurbanlık hayvan bulunduğunu belirterek, "Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, büyükbaşın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor" dedi.
Tunç, üreticilerin elinde yaklaşık 1 milyon 500 bin büyükbaş ve 3 milyon civarında küçükbaş kurbanlık olduğunu söyledi. Tunç, küçükbaş fiyatlarının 1500 ila 3 bin 500 lira arasında olduğuna dikkati çekerek, "Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar var. Hisse olarak düşündüğünüzde yaklaşık 2 bin liraya büyükbaş hissesi alabilirsiniz. Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.