Uluslararası kuruluşlar Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini birer birer revize ediyor! JP Morgan: "Türkiye hızlı toparlanacak"

Pandemi döneminde alınan hızlı ve etkili önlemlerle dünyada 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi olan Türkiye tüm uluslararası kuruluş ve kredi derecelendirme şirketlerini şaşırtmaya devam ediyor. Türkiye ile ilgili tüm tahminlerini sürekli pozitif yönde revize etmek zorunda kalan bu kuruluşlar pandemiyi en hızlı atlatan ülkelerin başında Türkiye'nin geleceğini artık dillendirmeye başladı.
Verdikleri siyasi kararlarla Türkiye'deki değişimi ve ekonomik gelişmeyi görmezden gelen kuruluşlar gerçekleri inkar edemez oldular. Daha önce Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşlar Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmişlerdi. Yatırım kuruluşu JP Morgan da Haziran ayında büyüme tahminini yukarı revize ettikten sonra yayınladığı son raporda salgın öncesi hareketlilik seviyesine en hızlı ulaşacak gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye, Singapur, Hindistan ve Brezilya'nın bulunduğunu belirtti.
ABD'li banka tarafından yayımlanan raporda, salgın öncesi döneme dönmesi en uzun süre alacak ülkeler arasında Filipinler, Peru, Güney Afrika, Tayland ve Kolombiya'nın bulunduğu ifade edildi. Raporda yer alan değerlendirmede, normale dönüş için gerekli olan aşı eşiklerinin ülkeden ülkeye değiştiği bu yüzden sonuçların ülkelerin performansına göre değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.