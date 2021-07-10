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    • Ekonomi
    • 10.07.2021 16:16
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    • 10.07.2021 16:51
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    Uluslararası kuruluşlar Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini birer birer revize ediyor! JP Morgan: "Türkiye hızlı toparlanacak"

    Her fırsatta Türkiye için siyasi tavır belirleyen uluslararası kuruluşlar artık gerçekleri inkar edemez oldular. Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini sürekli yukarı yönlü revize eden kuruluşlar, pandemiyi en az hasarla atlatacak ülkeler sıralamasında Türkiye’yi başa koyuyor. Son olarak ABD’li yatırım bankası JP Morgan yayınladığı raporda Türkiye’yi hızla toparlanacak ülkelerin başında saydı. Peki hangi gelişmeler bu kuruluşlara tahminlerini değiştirtiyor? Ekonomideki gerçekleri sürekli görmezden gelen bu kuruluşlar artık gerçekleri inkar edemez oldular. İşte uluslararası kuruluşlara tahminleri birer birer revize ettiren o gelişmeler...

    FARUK ERDEM
    takvim.com.tr
    Daha çok revize edersiniz!

    Pandemi döneminde alınan hızlı ve etkili önlemlerle dünyada 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi olan Türkiye tüm uluslararası kuruluş ve kredi derecelendirme şirketlerini şaşırtmaya devam ediyor. Türkiye ile ilgili tüm tahminlerini sürekli pozitif yönde revize etmek zorunda kalan bu kuruluşlar pandemiyi en hızlı atlatan ülkelerin başında Türkiye'nin geleceğini artık dillendirmeye başladı.

    Verdikleri siyasi kararlarla Türkiye'deki değişimi ve ekonomik gelişmeyi görmezden gelen kuruluşlar gerçekleri inkar edemez oldular. Daha önce Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşlar Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmişlerdi. Yatırım kuruluşu JP Morgan da Haziran ayında büyüme tahminini yukarı revize ettikten sonra yayınladığı son raporda salgın öncesi hareketlilik seviyesine en hızlı ulaşacak gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye, Singapur, Hindistan ve Brezilya'nın bulunduğunu belirtti.

    ABD'li banka tarafından yayımlanan raporda, salgın öncesi döneme dönmesi en uzun süre alacak ülkeler arasında Filipinler, Peru, Güney Afrika, Tayland ve Kolombiya'nın bulunduğu ifade edildi. Raporda yer alan değerlendirmede, normale dönüş için gerekli olan aşı eşiklerinin ülkeden ülkeye değiştiği bu yüzden sonuçların ülkelerin performansına göre değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

        İŞTE ÇARK ETTİREN GELİŞMELER:

        Türkiye'nin pandeminin başından bu yana sağladığı destek paketleri 661 milyar lirayı geçti.

        IMF tarafından açıklanan rapora göre Türkiye'nin likit destek oranı Milli gelirinin yüzde 9.4'ü olurken G20 gelişmekte olan ülkeleri arasında lider konuma geçti.

        Türkiye dünyada dev ekonomiler küçülürken 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatan iki ülkeden birisi oldu.

        2021 yılı ile birlikte üretim, tedarik ve lojistikte kesintisiz faaliyet sürdü.

        Normalleşmeyle birlikte talep canlandı ertelenen taleple birlikte iktisadi faaliyet hızlandı.

        Pandeminin başından bu yana ihracat hız kesmedi tarihi rekorlara imza attı yıllık 200 milyar dolar hedefi geçilecek.

        2021 ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme ile OECD'de birinci, dünyada ise üçüncü oldu.

        İkinci çeyrek büyümesinin baz etkisiyle yüzde 20'nin çok üzerinde geleceği belli oldu.

        Yıl sonu büyümenin yüzde 8 civarında olacağı tahmin ediliyor.

        Ticari kredileri, 2 Temmuz itibarıyla 1.6 trilyon lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Yatırım iştahı zirveyi gördü.

        Sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı 1.5 yılın zirvesine çıktı.

        Turizm canlandı 2019 yılının üzerinde bir hedef konuldu.

        Aşılamada rekor seviyelere ulaşıldı.

        DAHA ÇOK REVİZE EDERLER

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminin şubat ayında yüzde 3,5'ten 4'e çıkarırken, 2022 yılına ilişkin büyüme öngörüsünü yüzde 4'ten 5'e yükseltti.

        Fitch, Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5'ten 6,7'ye, 2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4,5'ten 4,7'ye yükseltti.

        S&P ise Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten 3,6'ya çekerken, ekonominin 2022'de yüzde 3,5 büyüyeceğini öngördü.

        OECD, ekonomik görünüme ilişkin mart ayında yayımladığı ara raporda, Türk ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan 5,9'a çıkardı ve daha önce 2022'de yüzde 3,2 büyüyeceğini tahmin ettiği Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3 olarak belirledi.

        Dünya Bankası, ekonomiye yönelik tahminlerinde revizyona giderek 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten 5'e çıkardı.

        IMF, Türk ekonomisinin 2021 yılında kaydedeceği büyümeyi yüzde 5 olarak öngörmüş, daha sonra tahminini yüzde 6'ya yükseltmişti.

        Amerikalı yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2021'e ilişkin büyüme tahminini yüzde 6,1'den yüzde 6,8'e revize etti.

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        Haberler Ekonomi Uluslararası kuruluşlar Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini birer birer revize ediyor! JP Morgan: "Türkiye hızlı toparlanacak"