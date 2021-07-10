Uluslararası kuruluşlar Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini birer birer revize ediyor! JP Morgan: "Türkiye hızlı toparlanacak"

İŞTE ÇARK ETTİREN GELİŞMELER:

Türkiye'nin pandeminin başından bu yana sağladığı destek paketleri 661 milyar lirayı geçti.

IMF tarafından açıklanan rapora göre Türkiye'nin likit destek oranı Milli gelirinin yüzde 9.4'ü olurken G20 gelişmekte olan ülkeleri arasında lider konuma geçti.

Türkiye dünyada dev ekonomiler küçülürken 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatan iki ülkeden birisi oldu.

2021 yılı ile birlikte üretim, tedarik ve lojistikte kesintisiz faaliyet sürdü.

Normalleşmeyle birlikte talep canlandı ertelenen taleple birlikte iktisadi faaliyet hızlandı.

Pandeminin başından bu yana ihracat hız kesmedi tarihi rekorlara imza attı yıllık 200 milyar dolar hedefi geçilecek.

2021 ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme ile OECD'de birinci, dünyada ise üçüncü oldu.

İkinci çeyrek büyümesinin baz etkisiyle yüzde 20'nin çok üzerinde geleceği belli oldu.

Yıl sonu büyümenin yüzde 8 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Ticari kredileri, 2 Temmuz itibarıyla 1.6 trilyon lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Yatırım iştahı zirveyi gördü.

Sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı 1.5 yılın zirvesine çıktı.

Turizm canlandı 2019 yılının üzerinde bir hedef konuldu.

Aşılamada rekor seviyelere ulaşıldı.