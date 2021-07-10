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    • Ekonomi
    • 11.07.2021 06:20
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    • 11.07.2021 06:20
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    Ekonomiye 10 milyar TL'lik bayram dopingi

    Kurban Bayramı'nda koronavirüs kısıtlaması olmayacağı haberi sonrası vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Gıda, tekstil ve turizm sektörleri başta olmak üzere birçok sektör hareketlendi. Yaşanan hareketlilik piyasaya olumlu yansırken, yaklaşık 10 milyar TL'lik bir bayram ekonomisi oluşması bekleniyor.

    Ekonomiye 10 milyar TL'lik bayram dopingi

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar da alışveriş telaşı yaşıyor. Bu bayram aşılamalar ve alınan diğer tedbirlerin etkisiyle, pandemi döneminde yaşanan önceki bayramlara göre daha hareketli geçecek.

    "Kapanma" tedbiri uygulanmayacağı için seyahatler ve misafirlikler gerçekleşecek. Bu amaçla "bayramlık kıyafet" alışverişleri, pandemideki diğer bayramlara kıyasla yüzde 40 arttı. Yaklaşan bayramla birlikte gıda sektörü de hareketlendi. İstanbul'da Mahmutpaşa başta olmak üzere birçok alışveriş mekânı ve caddesi, vatandaşların akınına uğruyor. Yaşanan bu hareketlilik üretici ve satıcıları da memnun ediyor. Yaklaşık 10 milyar liralık bir bayram ekonomisi bekleniyor.

    YÜZDE 40 ARTIŞ VAR
    Tekstilci Fatih Hürkan "Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte geçtiğimiz bayrama göre işlerde yüzde 40'lık artış var. Bayram öncesi, geçtiğimiz sene satamadığımız stoklu mallarımızı da satıyoruz. Ayrıca yeni siparişlere de çalışıyoruz. Merter Tekstil Merkezi son ayların altın dönemini yaşıyor diyebiliriz. İhracat da çok canlı. Genelde Balkan ve Avrupa ülkeleriyle çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Tekstilci Mücahit Turan ise "Yaklaşık iki üç hafta önce Arap, Balkan ve Avrupa müşterilerimiz alışverişlerini yapıp yazlık sezonlarını tamamladılar. Şu an iç piyasaya hizmet ediyoruz. Bayram öncesi istediğimiz hızı yakaladığımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz yıla göre işler çok daha iyi. Çünkü iç piyasa müşterilerimiz salgından dolayı korkuyorlardı" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Ekonomiye 10 milyar TL'lik bayram dopingi