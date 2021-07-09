Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalar? Kartal Yenilenebilir Enerji hisse eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı...

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KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM HALKA ARZI NE ZAMAN?
Her bir pay için 8 TL fiyattan gerçekleştirilecek halka arzın talep toplama tarihi ise 9-12 Temmuz.
KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM HİSSE FİYATI NE KADAR?
Halka arz, 8,00 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 10.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 5.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 15.000.000 TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %27,3 olacaktır.