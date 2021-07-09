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    • Ekonomi
    • 09.07.2021 12:26
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    • 09.07.2021 12:26
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    Milyonlarca kişi bunu bekliyor! Ve son dakika belli oldu! En düşük maaş 5 bin 200 TL! Son 6 gün

    Ve son dakika belli oldu! Temmuz zammının oranını bilen emekliler ve memurlar önümüzdeki hafta da bu paralara kavuşuyor. Takribî 2 milyon memur emeklisinin yüzde 3'lük Temmuz zammı, yüzde 5.45 enflasyon farkıyla yüzde 8.45'e çıktı. Temmuz zammıyla beraber ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 20 lira 66 kuruştan 3 bin 275 lira 90 kuruşa erişti. Bu anlamda görevdeki memurların 2021 Temmuz-Aralık döneminde alacakları zam oranı yüzde 3 olarak belirlenirken zamlı memur maaşlarının ne zaman yatacağı binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlanıldı. Bu anlamda SGK'nın resmi sitesinde yer alan sayfada emekliler ve memurlar zam sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplayabiliyor.

    takvim.com.tr
    En düşük maaş 5 bin 200 TL oldu! Son 6 gün

    Memur, öğretmen, polis, kaymakam...2021 emekli maaşları belli oldu. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin zammı enflasyon farkıyla yüzde 8.45'e çıktı. En düşük maaş 3 bin 275 lira olurken, zam farkları ve bayram ikramiyeleri ayın 15'inde ödeniyor. Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeni ile Temmuz ayı maaş ödemeleri 14 Temmuz'da yapılacak.

    ÖĞRETMEN MAAŞI 6 BİN 587 LİRA OLDU

    Alınacak zamla birlikte görevdeki memurların net maaşları belli oldu ancak aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılık gösterecek. Buna göre de en düşük memur maaşı 5.200 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte 1. derece 4. kademede (1/4) genel müdürün maaşı, aile yardımı ile birlikte 16.177 lira olurken, 1. derece 4. kademede öğretmenin maaşı 6.587 lira olacak. Yeni zamla bu yılın ocak ayında 1. derece 1. kademe araştırma görevlisinin eline 7.960 lira geçecek.

    MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 8,45 ZAM

    2021'in ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 3 geçmesi halinde de aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. TÜİK, ocak-haziran enflasyonunu yüzde 8.45 olarak açıkladı. Buna göre, memur ve emeklileri için yüzde 5.45 enflasyon farkı oluştu. Böylece toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 3 zammın üzerine yüzde 5.45 de enflasyon farkı eklendiğinde, memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8,45 zamlı alacak.

        ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır.

        Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeni ile Temmuz ayı maaş ödemeleri 14 Temmuz'da yapılacak.

        EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        SGK'nın resmi sitesinde yer alan sayfada emekliler ve memurlar zam sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplayabiliyor.

        MEMUR MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberler Ekonomi Milyonlarca kişi bunu bekliyor! Ve son dakika belli oldu! En düşük maaş 5 bin 200 TL! Son 6 gün