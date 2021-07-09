Milyonlarca kişi bunu bekliyor! Ve son dakika belli oldu! En düşük maaş 5 bin 200 TL! Son 6 gün

Memur, öğretmen, polis, kaymakam...2021 emekli maaşları belli oldu. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin zammı enflasyon farkıyla yüzde 8.45'e çıktı. En düşük maaş 3 bin 275 lira olurken, zam farkları ve bayram ikramiyeleri ayın 15'inde ödeniyor. Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeni ile Temmuz ayı maaş ödemeleri 14 Temmuz'da yapılacak.
ÖĞRETMEN MAAŞI 6 BİN 587 LİRA OLDU
Alınacak zamla birlikte görevdeki memurların net maaşları belli oldu ancak aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılık gösterecek. Buna göre de en düşük memur maaşı 5.200 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte 1. derece 4. kademede (1/4) genel müdürün maaşı, aile yardımı ile birlikte 16.177 lira olurken, 1. derece 4. kademede öğretmenin maaşı 6.587 lira olacak. Yeni zamla bu yılın ocak ayında 1. derece 1. kademe araştırma görevlisinin eline 7.960 lira geçecek.
MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 8,45 ZAM
2021'in ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 3 geçmesi halinde de aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. TÜİK, ocak-haziran enflasyonunu yüzde 8.45 olarak açıkladı. Buna göre, memur ve emeklileri için yüzde 5.45 enflasyon farkı oluştu. Böylece toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 3 zammın üzerine yüzde 5.45 de enflasyon farkı eklendiğinde, memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8,45 zamlı alacak.