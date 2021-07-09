Milyonlarca kişi bunu bekliyor! Ve son dakika belli oldu! En düşük maaş 5 bin 200 TL! Son 6 gün

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır.

Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeni ile Temmuz ayı maaş ödemeleri 14 Temmuz'da yapılacak.