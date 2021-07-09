6 bankadan son dakika ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizi oranlarına son dakika güncelleme! 9 Temmuz bankalar muslukları kesti!

Kredi çekerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kredi karşılaştırma işlemidir. Kredi çekerken kredi faiz oranı yerine mutlaka yıllık kredi maliyetlerini karşılaştirmanız gerekir. Bankaların kredi faiz oranları sürekli olarak güncelleniyor. Bilindiği üzere başta kamu bankaların olmak üzere pek çok banka, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kredi paketleri açıkladı. Krediye ihtiyacı olan binlerce kişi bu noktada ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Finansbank, Garanti bankası ve Yapı Kredi 2021 kredi faiz oranları…
GARANTİ BBVA
İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor.
Taşıt kredisi: 1.72-1,69 arası değişiyor.
Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.