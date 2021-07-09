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    • Ekonomi
    • 09.07.2021 11:05
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    • 09.07.2021 11:05
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    6 bankadan son dakika ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizi oranlarına son dakika güncelleme! 9 Temmuz bankalar muslukları kesti!

    Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden evvel güncel gereksinim, vasıta ve ev kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı aralıksız aktüellenen en uygun gereksinim, vasıta ve ev kredisi faiz oranlarını inceleyen kişiler, bütçelerine göre en uygun gereksinim, vasıta ve ev veren bankadan kredi çekmek istiyor. İhtiyaç doğrultusunda kredi çekmek isteyen vatandaşlar Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Finansbank, Garanti bankası ve Yapı Kredi gibi tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki faiz kararı sonrası tüketici, konut ve taşıt kredisi faiz oranları yükselecek mi? Faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?

    6 bankadan son dakika ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizi oranlarına son dakika güncelleme!

    Kredi çekerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kredi karşılaştırma işlemidir. Kredi çekerken kredi faiz oranı yerine mutlaka yıllık kredi maliyetlerini karşılaştirmanız gerekir. Bankaların kredi faiz oranları sürekli olarak güncelleniyor. Bilindiği üzere başta kamu bankaların olmak üzere pek çok banka, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kredi paketleri açıkladı. Krediye ihtiyacı olan binlerce kişi bu noktada ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Finansbank, Garanti bankası ve Yapı Kredi 2021 kredi faiz oranları…

    GARANTİ BBVA

    İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor.

    Taşıt kredisi: 1.72-1,69 arası değişiyor.

    Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)

    HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

    İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,

    Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

    Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

        ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

        Tüketici kredisi: %1.51'den

        Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

        Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

        Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

        VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

        Taşıt kredisi: %1.50'den

        Bayram Kredisi Kampanyası: %1.51'den

        YAPI KREDİ

        İhtiyaç kredisi: 2,23 - 1,79

        Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.

        Konut kredisi: %1.37

        QNB FİNANSBANK

        İhtiyaç kredisi: 1.39

        Taşıt kredisi: 1.79

        Konut kredisi: 1.69


        En Kolay Kredi Nasıl Çekilir?

        Yüksek kredi notu ortalamasına sahip olan kişiler her zaman için kolay kredi kullanma imkanına sahiptir.

        Günümüzde bankalar internet şubesi üzerinden hazır kredi limitleri tanımlamakta olup yüksek kredi notu ortalaması olan kişilere bu limitler hazır olarak bulunmakta olup ihtiyaç anında internet şubesi üzerinden hesaba girilmekte ve ardından krediler bölümünden bu limit dahilinden kredi kullanımı gerçekleştirilmektedir.

        Anında kredi ya da hazır kredi limiti olarak anılan bu kredi paketlerinde hafta sonu ve 7/24 kredi kullanımına izin verilmektedir. Adınıza hazır kredi limiti tanımlanmadıysa bu durumda internetten kredi başvurusu yapabilirsiniz. İnternetten online kredi başvurusu yaparak ön onaylı kredi çekebilir, kredi başvuru evrakları ile banka şubesine giderek kredinizi çekebilirsiniz.

            Kredi Nasıl Hesaplanır?

            Kredi çekerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kredi karşılaştırma işlemidir. Kredi çekerken kredi faiz oranı yerine mutlaka yıllık kredi maliyetlerini karşılaştirmanız gerekir.

            Bazı bankalar daha düşük kredi faiz oranı göstererek kredi masraflarını yükseltmekte, böylelikle aslında müşterilerinden daha fazla para tahsili yapmaktadır. Toplam kredi maliyeti ise bu noktada size en doğru sonucu verecektir. Masraflar dahil kredi faiz oranları ile karşılaştırma yapılması çok önemlidir.

            Kredi hesaplama işleminizi bankaların internet sitelerinden ulaşabileceğiniz kredi hesaplama makinesi ile kolaylıkla yapabilirsiniz.

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