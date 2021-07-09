Borsa İstanbul'da normalleşme etkisi! Bazı sektörlere doping olacak!

Doların küresel bazda değer kazanmasının Türk Lirası'nı negatif etkileyebileceğini ifade eden Tavacı şöyle konuştu:

"Para piyasası tarafında ise normalleşmeden daha çok haziran ayında yapılan FOMC toplantısının piyasalara yön verdiğini görmekteyiz. Fed Başkanı Powell'in FOMC toplantısı sonrasındaki açıklamaları her ne kadar güvencin tonda olsa da özellikle 2023 yılı için öngörülen 2 faiz artırımı ihtimali ve varlık alım programının ne zaman sonlandırılacağına yönelik tartışmaların başlaması dolara küresel bazda değer kazandırarak gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde satışlara neden olmuştu. Önümüzdeki dönemde doların küresel bazda değer kazanımının sürmesi Türk Lirası'nı negatif etkilemeye devam edebilir."