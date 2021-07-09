Borsa İstanbul'da normalleşme etkisi! Bazı sektörlere doping olacak!

1 Temmuzda başlayan normalleşme sürecinin ardından yaz sezonunda borsada olumlu etkilenebilecek alanları sıralayan yatırım araştırma uzmanı Hüseyin Emre Tavacı, "Başta turizm olmak üzere, konaklama, ulaşım, ticaret, gıda-içecek sektörleri olumlu etkilenebilir" dedi.
Kısıtlamaların kaldırılması ile ekonomi birimlerinin de pozitif etkileneceğini ifade eden Tera Yatırım Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı, "Geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde artan vaka sayıları nedeniyle 17 günlük tam kapanmaya giden Türkiye, tam kapanmaya ek olarak aşı tedarikinde de yaşadığı sorunları çözdü ve haziran ayı içerisinde hızlı bir aşılama programı başlattı.
Hem aşılama süreci hem de sokağa çıkma kısıtlamaları ile geçen mayıs ve haziran aylarında vaka sayılarında istenilen azalmanın sağlanması sonrasında 1 Temmuz itibariyle ülkemizde çoğu kısıtlama uygulaması kaldırıldı.