Ve netleşti! Annelere 12,979 TL'lik dev destek! Çalışan annelere yeni bir müjde daha geldi!

Özellikle çalışan annelere devlet olabildiğince fazla destek vererek hem istihdamın devamlılığını sağlamak hem de bu süreci rahat atlatabilmeleri için çaba sarf etmektedir. Çalışan annelere bu süreçte izinlerin de arttırılmasıyla verimli bir sürecin geçirilmesi hedeflenmektir.

Devlet Annelere Toplamda Ne kadar Ödeme Yapacak ?

Askeri ücret karşılığı maaş saibi olan bir anne

Emzirme ödeneği

225TL

Doğum yardımı olarak

300 TL

İş görememezlik

8,904

Yarı zamanlı çalışma ödeneği

3bin 550,34 tl

Yani toplam da

12 bin 979,34

Tl 'lik bir ödeme alabilirler.