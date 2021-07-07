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    • Ekonomi
    • 07.07.2021 13:37
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    • 07.07.2021 13:37
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    Ve netleşti! Annelere 12,979 TL'lik dev destek! Çalışan annelere yeni bir müjde daha geldi!

    Bir çok anne çalışmak mecburiyetinde bulunduğu amacıyla çocuklarını bakıcı ya ya da kreşe vermek mecburiyetinde kalıyor. Bu anlamda Türkiye'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vesilesiyle kadınlara yönelik çok sayıda sosyal yardım verilmektedir. Bakanlıkça belirti edilen kriterleri taşıyan kadınlar bu sosyal yardımları almaya hak kazanırlar. Son dönemlerde kadınlara yönelik sosyal yardımlarda en çok merak edilenler süt parası yardımı ve doğum yardımı oldu. Bu yardımlar nasıl alınır? Süt parası kimlere verilir? Doğum yardımı kaç TL'dir? Süt parası yardımı müracaatı nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Annelere 12,979 TL'lik dev destek! Çalışan annelere yeni bir müjde daha geldi!

    Çalışan annelere müjde! Devletten çalışan annelere yardım kampanyası. Çalışan annelere emzirme ödeneği,doğum yardımı gibi değişik kalemlerde yardım geliyor. Yine 2021 itibariyle bu ödemelere devam edilecek ve annelere destek verilecek. Bu yardımları alakalı annelerin geç olmadan denetim ederek en yakın şubelere müracaat yaparak gidip almaları gerekiyor. Çünku pek çok kişi oluşturulan devlet yardımlarının kendisini kapsadığından haberdar bile değil

    Çalışmayan Anne Destek ücreti alabiliyor Mu?

    Maaşı olmayan yani çalışmayan bir anne devlet tarfından ;

    Doğum sonrası tüm annelerin devlet tarafından sağlanan bu yardım veya desteklerini almaları kişisel bir haktır. Bu haklarınız zaman içerisinde kaybolmadan geç haberdar olarak size verilen haklardan yararlanamadan gitmemesi için zamanında başvuru yapmanız gerekmektedir. Mutlaka doğum sonrası sürecinizde haklarınıza başvuru talepleri oluşturmalısınız.

    Özellikle çalışan annelere devlet olabildiğince fazla destek vererek hem istihdamın devamlılığını sağlamak hem de bu süreci rahat atlatabilmeleri için çaba sarf etmektedir. Çalışan annelere bu süreçte izinlerin de arttırılmasıyla verimli bir sürecin geçirilmesi hedeflenmektir.

    Devlet Annelere Toplamda Ne kadar Ödeme Yapacak ?

    Askeri ücret karşılığı maaş saibi olan bir anne

    Emzirme ödeneği

    225TL

    Doğum yardımı olarak

    300 TL

    İş görememezlik

    8,904

    Yarı zamanlı çalışma ödeneği

    3bin 550,34 tl

    Yani toplam da

    12 bin 979,34

    Tl 'lik bir ödeme alabilirler.

        SÜT PARASI YARDIMI NEDİR?

        Bir diğer adı emzirme parası olan süt parası yardımı yeni doğum yapan annelere verilen nekdi destektir. Bu annelerin çocuklarının ana ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım yapılmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Süt parası ödemeleri PTT aracılığı ile yapılmaktadır.


        DOĞUM YARDIMI NEDİR?

        15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapan her anneye doğum yardımı verilmektedir. Bu yardımlar canlı doğumları kapsamaktadır. Anne veya baba doğum yardımı alabilir. Doğum yardımı alabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterlidir. Doğum yardımları çocuk başına verilmekte ve tek seferliktir.
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