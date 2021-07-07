Ve netleşti! Annelere 12,979 TL'lik dev destek! Çalışan annelere yeni bir müjde daha geldi!

Çalışan annelere müjde! Devletten çalışan annelere yardım kampanyası. Çalışan annelere emzirme ödeneği,doğum yardımı gibi değişik kalemlerde yardım geliyor. Yine 2021 itibariyle bu ödemelere devam edilecek ve annelere destek verilecek. Bu yardımları alakalı annelerin geç olmadan denetim ederek en yakın şubelere müracaat yaparak gidip almaları gerekiyor. Çünku pek çok kişi oluşturulan devlet yardımlarının kendisini kapsadığından haberdar bile değil
Çalışmayan Anne Destek ücreti alabiliyor Mu?
Maaşı olmayan yani çalışmayan bir anne devlet tarfından ;
Doğum sonrası tüm annelerin devlet tarafından sağlanan bu yardım veya desteklerini almaları kişisel bir haktır. Bu haklarınız zaman içerisinde kaybolmadan geç haberdar olarak size verilen haklardan yararlanamadan gitmemesi için zamanında başvuru yapmanız gerekmektedir. Mutlaka doğum sonrası sürecinizde haklarınıza başvuru talepleri oluşturmalısınız.
Özellikle çalışan annelere devlet olabildiğince fazla destek vererek hem istihdamın devamlılığını sağlamak hem de bu süreci rahat atlatabilmeleri için çaba sarf etmektedir. Çalışan annelere bu süreçte izinlerin de arttırılmasıyla verimli bir sürecin geçirilmesi hedeflenmektir.
Devlet Annelere Toplamda Ne kadar Ödeme Yapacak ?
Askeri ücret karşılığı maaş saibi olan bir anne
Emzirme ödeneği
225TL
Doğum yardımı olarak
300 TL
İş görememezlik
8,904
Yarı zamanlı çalışma ödeneği
3bin 550,34 tl
Yani toplam da
12 bin 979,34
Tl 'lik bir ödeme alabilirler.