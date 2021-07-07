Anında hesabınıza yatıyor! Borcu olanlara düşük taksitlerle 20.000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar!

Vatandaşlar var olan borçlarını kredi çekerek kapatma yoluna gidiyor. Farklı bankalarda borcu olanlar amacıyla bu program aslında rahatlatıcı bir çözümdür. Bu halde olanların borçlarını tek bir çatı altına birleştirmeleri onların yararına bir program olacaktır. Hem de borç kapatma kredisinin faiz oranları da aslında düşüktür. Borç kapatma kredisi amacıyla müracaat yaptığınız banka sizden birtakım belgeler istemektedir. Bankaların bireysel kredi ürünlerinin kullanım süresi 60 aydan 36 aya düşürüldü. İşlem sırasında faiz oranları yeniden yapılandırılır. Yeniden yapılandırılan faiz oranları uygulanır. Bankalar, borçluların işlemini gerçekleştirmek için üzerinizdeki notu ister.
QNB Finansbank ihtiyaç kredisi detayları
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İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
QNB Finansbank'ta hesabınız varsa "Hemen Başvur" butonuna tıklayabilir, başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz.
QNB Finansbank müşterileri, 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattımızı arayarak da 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.
Kredi başvurunuzu dakikalar içerisinde Türkiye' nin krediye özel ilk mobil uygulaması KrediGO aracılığıyla yapmak için mobil uygulamamızı buradan tıklayabilirsiniz.
TC Kimlik numaranızı 5030'a SMS atarak anında başvuruda bulunabilirsiniz.
İnternet Şubesi ve QNB Mobil üzerinden yapılan başvurularda herhangi bir belge talep edilmemektedir. Farklı kullanım amaçlarına yönelik kredi çeşitleriyle sizleri rahatlatacak finansman çözümlerimiz için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.