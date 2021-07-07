Anında hesabınıza yatıyor! Borcu olanlara düşük taksitlerle 20.000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar!

Vatandaşlar var olan borçlarını kredi çekerek kapatma yoluna gidiyor. Farklı bankalarda borcu olanlar amacıyla bu program aslında rahatlatıcı bir çözümdür. Bu halde olanların borçlarını tek bir çatı altına birleştirmeleri onların yararına bir program olacaktır. Hem de borç kapatma kredisinin faiz oranları da aslında düşüktür. Borç kapatma kredisi amacıyla müracaat yaptığınız banka sizden birtakım belgeler istemektedir. Bankaların bireysel kredi ürünlerinin kullanım süresi 60 aydan 36 aya düşürüldü. İşlem sırasında faiz oranları yeniden yapılandırılır. Yeniden yapılandırılan faiz oranları uygulanır. Bankalar, borçluların işlemini gerçekleştirmek için üzerinizdeki notu ister.