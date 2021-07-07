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    • Ekonomi
    • 07.07.2021 12:51
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    • 07.07.2021 12:51
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    Anında hesabınıza yatıyor! Borcu olanlara düşük taksitlerle 20.000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar!

    İnsanlar değişik gereksinimlerini gidermek amacıyla değişik bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir mesele gibi gözükmese de ardından ödeme zorlukları meydana çıkmaktadır. Peki, en düşük faiz seviyesi ile borç kapatma kredisi veren banka hangisi, kredi borcu ve kart borcu kapatma kredisi amacıyla en düşük gereksinim kredisi faiz seviyesi yüzde kaç QNB Finansbank, İNG, İş Bankası borç kapatma kredi oranları ne oldu? Kredinin aktarıldığı bankanın keseceği krediye faiz eklenmesi ve bankadan borç tahsil edilmesine borç transfer kredisi denmektedir. Borç verecek olan bankalar, kendi belirledikleri faiz oranları ve vadelerle kredi verir.

    takvim.com.tr
    Borcu olanlara düşük taksitlerle 20.000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar!

    Vatandaşlar var olan borçlarını kredi çekerek kapatma yoluna gidiyor. Farklı bankalarda borcu olanlar amacıyla bu program aslında rahatlatıcı bir çözümdür. Bu halde olanların borçlarını tek bir çatı altına birleştirmeleri onların yararına bir program olacaktır. Hem de borç kapatma kredisinin faiz oranları da aslında düşüktür. Borç kapatma kredisi amacıyla müracaat yaptığınız banka sizden birtakım belgeler istemektedir. Bankaların bireysel kredi ürünlerinin kullanım süresi 60 aydan 36 aya düşürüldü. İşlem sırasında faiz oranları yeniden yapılandırılır. Yeniden yapılandırılan faiz oranları uygulanır. Bankalar, borçluların işlemini gerçekleştirmek için üzerinizdeki notu ister.

    QNB Finansbank ihtiyaç kredisi detayları

    Kolay Ödemeli Kredi: İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın.

    Borç Transferi Kredisi: Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin.



    İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

    QNB Finansbank'ta hesabınız varsa "Hemen Başvur" butonuna tıklayabilir, başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz.

    QNB Finansbank müşterileri, 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattımızı arayarak da 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.

    Kredi başvurunuzu dakikalar içerisinde Türkiye' nin krediye özel ilk mobil uygulaması KrediGO aracılığıyla yapmak için mobil uygulamamızı buradan tıklayabilirsiniz.

    TC Kimlik numaranızı 5030'a SMS atarak anında başvuruda bulunabilirsiniz.

    İnternet Şubesi ve QNB Mobil üzerinden yapılan başvurularda herhangi bir belge talep edilmemektedir. Farklı kullanım amaçlarına yönelik kredi çeşitleriyle sizleri rahatlatacak finansman çözümlerimiz için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.

        İNG BANK %1,35'ten başlayan ihtiyaç kredisi fırsatı.

        %1,35* faiz oranından başlayan ihtiyaç kredisi kampanyasından, henüz ING'li olmayan müşteriler 5 Temmuz 2021 - 31 Temmuz 2021 arasında 5.000 TL ile 50.000 TL arasında kredi kullanarak yararlanabilir.

        Kredi kampanyası 36 aya varan vadede, Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılan kredilerde geçerli olur.

        *%1,35 faiz oranından KKB skor 1850 ve üstü yeni müşteriler yararlanabilir.

        Turuncu Ekstra programı ile ihtiyaç kredisi ödemelerinizde nakit iade avantajından yararlanabilirsiniz.

        Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi ile ekstra kazançlı çıkmak ve daha düşük yansıyan faiz oranlarından yararlanmak için Turuncu Ekstra'lı olmanız ve aylık belirtilen 1.000 TL harcama tutarına ulaşmanız yeterli.

        Böylece alacağınız nakit iade ile %1,54* olan ihtiyaç kredisi faiz oranınız,

        5.000 TL'ye kadar %0,99,

        5.001- 20.000 TL arası %1,39,

        20.000 TL üzerinde ise %1,59 olarak yansır.

        İş Bankası 20.000 TL

            Borç transfer kredisi hakkında

            Kredinin aktarıldığı bankanın keseceği krediye faiz eklenmesi ve bankadan borç tahsil edilmesine borç transfer kredisi denmektedir. Borç verecek olan bankalar, kendi belirledikleri faiz oranları ve vadelerle kredi verir. Faiz oranları düşük tutulur.

            Transfer kredisine neler dahil?

            Bankalar, kendi bütçeleri kapsamında kredi kampanyaları yapar. Kredi başvuruları değerlendirme durumunda geçer ve sonra onaylanır. Bankalar kendi çıkarları sebebiyle kredi onayında risk aldığı için başvuru yapan kişilerin borçlarını en kısa vakitte tahsil etmesi için fırsat verilir. Birçok banka kredi kartı transferi imkanı sağlar.

            Borç kapatma kredisinin koşulları

            Bankaların bireysel kredi ürünlerinin kullanım süresi 60 aydan 36 aya düşürüldü. İşlem sırasında faiz oranları yeniden yapılandırılır. Yeniden yapılandırılan faiz oranları uygulanır. Bankalar, borçluların işlemini gerçekleştirmek için üzerinizdeki notu ister. Notunuz risksiz grupta bulunuyorsa ve geliriniz ödediğiniz bütün borçları taksitle ödemenize imkan veriyor ise işlemleriniz başlatılır.

            Kredi Borç Transferi Gereken Evraklar

            Bir kredi veya kredi kartı üzerindeki cari borç tutarının belgeler bazında tespit edilmesi,
            Borçlar sebebiyle veya hukuki sebeplerden ötürü idari tedbirlerin olmamalı,

            Teminat olarak ipotek verildiğinde eşten muvafakat alınır.

            Resmi işlem ve gelir tablosu beyanı,

            Talep edilen aylık kredi tutarı maaşın yarısını geçmeyecek.

            Konut kredisi dışındaki borçların süresi 36 ayı geçmemelidir.
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            Haberler Ekonomi Anında hesabınıza yatıyor! Borcu olanlara düşük taksitlerle 20.000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar!