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    • Ekonomi
    • 07.07.2021 13:36
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    • 07.07.2021 13:40
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    Akbank sistem düzeldi mi? Para çekme, gönderme işlemi yapılıyor mu? Akbank ödenemeyen kredi, fatura borçlarına faiz...

    Gündemde yoğun bir şekilde Akbank sistem düzeldi mi? Para çekme, gönderme işlemi yapılıyor mu? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Milyonlarca müşterisi bulunan Türkiye’nin önde gelen bankalardan olan Akbank’ın dünden bu yana internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazlarının çalışmadığını görünce meraklandı ve gündemde nedenini araştırırken siber saldırı iddiaları da gündeme geldi. Vatandaşlar Akbank ödenemeyen kredi, fatura borçlarına faiz eklenip eklenmeyeceği merak etmeye başladı. Akbank’tan konuya dair açıklama geldi…

    takvim.com.tr
    Akbank sistem düzeldi mi?

    Akbank sistem düzeldi mi? Para çekme, gönderme işlemi yapılıyor mu? Akbank ödenemeyen kredi, fatura borçlarına faiz eklenecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Akbank siber saldırı iddialarını yalanlarken diğer soruların cevaplarını da kapsayan resmi bir açıklama yaparak vatandaşlara yaşananları duyurdu. İşte ayrıntılar...

    AKBANK SİSTEM DÜZELDİ Mİ? AÇIKLAMA GELDİ...

    Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurdu.

    Bankadan yapılan açıklamada, "6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

    Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz."

    SİBER SALDIRI İDDİALARI YALANLANDI!

    Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce Akbank'tan yeni bir açıklama daha geldi. Siber saldırı iddialarını yalanlayan banka, "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

        AKBANK ÖDENMEYEN KREDİ, FATURA BORÇLARINA FAİZ EKLENECEK Mİ?

        "06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;

        * Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.

        * Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

        * Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

        * Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

        Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır."
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        Haberler Ekonomi Akbank sistem düzeldi mi? Para çekme, gönderme işlemi yapılıyor mu? Akbank ödenemeyen kredi, fatura borçlarına faiz...