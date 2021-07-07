Türkiye'de 6 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 40 milyonu aştı

İstanbul Atatürk Havalimanında bu sayı, 19 bin 215 uçak trafiği, iki havalimanında aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği sayısı ise 121 bin 665 olarak kayıtlara geçti.

6 AYDA KARGO MİKTARI 333 BİN 451 TON OLDU

İstanbul Havalimanında haziran sonu itibarıyla taşınan kargo miktarının iç hatta 19 bin 774 ton, dış hatta 313 bin 677 ton, toplamda ise 333 bin 451 ton olduğu görüldü.

Taşınan kargo miktarının yüzde 34'üne karşılık gelen kısmı sadece kargo amaçlı 6 bin 384 uçuşla gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanında ise haziran sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 5 bin 650 ton, dış hatta 441 bin 289 ton, toplamda ise 446 bin 889 ton oldu.

"Uluslararası hub" haline dönüşen İstanbul Havalimanı, bu dönemde iç hatlarda 3 milyon 406 bin, dış hatlarda 8 milyon 809 bin olmak üzere toplam 12 milyon 215 bin yolcuya hizmet verdi.

İstanbul Havalimanında haziran sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatlarda 19 bin 774 ton, dış hatlarda 313 bin 677 ton, toplamda 333 bin 451 ton olarak gerçekleşti.

HAZİRANDA ÜST GEÇİŞLERLE 127 BİN 126 UÇAK TRAFİĞİ KAYITLARA GEÇTİ

Haziran ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 71 bin 117'ye, dış hatlarda 36 bin 447'ye ulaştı. Bu ayda üst geçişlerle toplam 127 bin 126 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 6 milyon 514 bin 753, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 291 bin 861 oldu. Böylece haziranda direkt transit yolcularla toplam 10 milyon 819 bin 129 yolcuya hizmet verildi. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de haziranda iç hatlarda 60 bin 210 ton, dış hatlarda 216 bin 354 ton, toplamda ise 276 bin 564 ton oldu.

İstanbul Havalimanına haziranda 21 bin 540 uçak iniş-kalkış yaparken, iç hatlarda 6 bin 993 uçuş, dış hatlarda ise 14 bin 547 uçuş gerçekleştirildi. Havalimanında haziranda iç hatlarda 941 bin 131, dış hatlarda 1 milyon 858 bin 162 olmak üzere toplamda 2 milyon 799 bin 293 yolcuya hizmet verildi.