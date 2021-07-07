Türkiye'de 6 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 40 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bu yılın ilk 6 ayına ilişkin hava yolu istatistikleri açıklandı.
Buna göre, Bakanlık tarafından atılan adımlar ve başta havalimanlarında başlatılan "salgın sertifikasyonu süreci" olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından itibaren alınan etkili önlemler sayesinde iç ve dış hatlarda yolcu hareketliliği bu yılın ocak-haziran döneminde artarak devam etti.
Dünya havacılık sektörü salgının olumsuz etkilerini yaşarken, Türkiye bu süreci başarılı şekilde yöneten ülkeler arasında yer aldı.
Tüm havalimanlarında fiziksel şartlar sosyal mesafeye göre düzenlenirken, dezenfeksiyon işlemleri kesintisiz uygulandı. Böylece yolcular, güvenli bir şekilde seyahat etmeyi sürdürdü.
Türkiye'deki havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 294 bin 941, dış hatlarda 145 bin 808 oldu ve böylece üst geçişlerle toplam 594 bin 286 uçak trafiği gerçekleşti.
Türkiye genelinde havalimanları iç hat yolcu trafiği 25 milyon 11 bin 245, dış hat yolcu trafiği 15 milyon 204 bin 596 oldu. Bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 40 milyon 252 bin 328 yolcuya hizmet verildi.
Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de iç hatlarda 258 bin 450 ton, dış hatlarda 1 milyon 76 bin 802 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 335 bin 252 tona ulaştı.
İstanbul Havalimanında 6 aylık sürede, iç hatlarda 27 bin 857, dış hatlarda 74 bin 593 olmak üzere toplam 102 bin 450 uçak, iç hatlarda 3 milyon 406 bin 806, dış hatlarda 8 milyon 809 bin 243 olmak üzere toplam 12 milyon 216 bin 49 yolcu trafiği gerçekleşti.