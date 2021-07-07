A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda çılgın fırsatlar start alacak! A101'de 6'lı indirim rüzgarı!

A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda türlü türlü indirimler var. Pek çok rafta indirimin yer aldığı A101'de bu hafta perşembe günü satışa sunulacak ürünler merak ediliyor. Kataloğda dikkat çeken ürünler arasında Aprilla Dijital Banyo Baskülü, Düşyeri Amigurumi El Örmesi Hobi Kiti, Axen 58 ekran Android Smart TV, Samsung Cyclone Süpürge, Flavel Türk Kahvesi Makinesi, Kiwi El Mikseri, Arzum Violet Epilasyon Aleti, Piranha Dijital Yazı Tahtası ve Samsung Cyclone Süpürge var. Kurban Bayramı öncesinde pek çok ürünün raflarda dikkat çekeceği görülüyor. İşte A101 8 Temmuz aktüel kataloğundaki ürünler

A101 8 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU