Akbank'ta neler yaşanıyor? Siber saldırı mı var? Yatırımlar güvende mi?

MİLYONLARCA KİŞİ MAĞDUR OLDU

Yaşanan sorun nedeniyle banka müşterileri para yatırma, para çekme, alışveriş yapma, döviz alım satımı, hisse alım satımı gibi birçok bankacılık işlemini yapamaz duruma geldi. Bu durum on binlerce müşteriyi isyan ettirirken, yaşanan problemle ilgili "siber saldırı" iddiaları da gündeme geldi.

İşte yaşanan mağduriyetlerden bazıları

*Vatandaşların üçüncü şahıslara yapacakları ödemeler gecikti. Farklı banka ve kurumlar gecikmeler için faiz işletti.

*Vatandaşların başka kurumlara yapacakları ödemeler aksadı ve burada çok taraflı bir mağduriyet ortaya çıktı.

*Akbank müşterilerinden ödeme bekleyen bir kişi başka bir ödemesini yapamamışsa o da mağdur oldu. Ayrıca bu ödemenin yapılacağı kişi de mağduriyet yaşadı. Örneğin ev kirasını ödeyemeyen bir Akbank müşterisinin ev sahibi kendi kredi kartını geciktirdi ve mağdur oldu. Kredi kartı ödemesini alamayan diğer banka da mağduriyet yaşamış oldu.

*Ayrıca bankada yatırım hesabı olan müşteriler internet üzerinden alış-satış yapamadı ve bu noktada bazı finansal kayıplara da uğrama ihtimali ortaya çıktı.

Tüm bu mağduriyetlerin ileride bazı davalara konu olabileceğini belirten hukukçular sorunun devam etmesi durumunda mağduriyetin büyüyebileceğini belirtiyor. Burada bankanın işlemler için farklı kanalları devreye sokmuş olması bir nebze mağduriyetleri giderse de mobil ve internet bankacılığını kullanmak zorunda olanlar için sıkıntı devam ediyor.