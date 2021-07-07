Kazandıran yasa! Hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyor

Dünyayı sarsan küresel salgın Covid-19 tarım ve gıda güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye de tarım konusunda çok önemli düzenlemeleri bir bir devreye almaya başladı.



Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 1. Çiftçi Zirvesi'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sözleşmeli tarım ile ilgili yasa taslağının Meclis'e sevk edildiğini söyledi. Pakdemirli, şu bilgileri verdi: "Dünyada bitkisel üretimin yüzde 85'i sözleşmeli üretimle yapılıyor. Sözleşmeli tarımla ilgili yasa tasarımız Meclis'te. Bu bizim bugün itibariyle bakanlıkta yapacağımız en önemli projelerden biri. Yasa sonrası ilk etapta yüzde 5-10 sözleşmeli tarıma geçecektir. Bu hem çiftçi hem de tüccar hem sanayici yani tüm üretim dengesi açısından çok önemli. Türkiye tarımsal üretimde dünyada ilk 10'da ama gıda üretiminde dünyada ilk 25'te bile değiliz. Sözleşmeli üretim bu sorunu çözecek ana uygulama olacaktır. Bir de tüketici ve market tarafı var. Çiftçi domates ekimi yapıyor ve kaça satacağını bilmiyor. Bozulabilir olduğu için o an kim geldiyse, alıcı ne kadar verirse, satmak zorunda kalıyor. Ya da borcu var ve karşı taraftan dikte edilen fiyata satıyor. O nedenle bizim tarladan çatala kadar tüm süreci takip etmemiz gerekiyor."