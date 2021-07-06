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    • Ekonomi
    • 07.07.2021 08:48
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    • 07.07.2021 08:48
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    A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda türlü türlü indirimler! A101'de ağzınızı tatlandıracak bayram kampanyaları!

    A101'de ağzınızı tatlandıracak bayram kampanyaları! A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda türlü türlü indirimler! Pek çok rafta indirimin yer aldığı A101'de bu hafta perşembe günü satışa sunulacak ürünler merak ediliyor. Kataloğda dikkat çeken ürünler arasında Aprilla Dijital Banyo Baskülü, Düşyeri Amigurumi El Örmesi Hobi Kiti, Axen 58 ekran Android Smart TV, Samsung Cyclone Süpürge, Flavel Türk Kahvesi Makinesi, Kiwi El Mikseri, Arzum Violet Epilasyon Aleti, Piranha Dijital Yazı Tahtası ve Samsung Cyclone Süpürge var. Kurban Bayramı öncesinde pek çok ürünün raflarda dikkat çekeceği görülüyor.

    takvim.com.tr
    A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda neler var?

    A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi marketlere uğrayacak olanlar tarafından merakla araştırılıyor. A101'de pek çok fırsatın dikkat çektiği kataloğda TOSHIBA 58 ekran ultra HD Android Smart LED TV, Axen 58 ekran Android Smart TV, Samsung Cyclone Süpürge, Flavel Türk Kahvesi Makinesi, Arzum Choppy Doğrayıcı, Kiwi El Mikseri, Arzum Violet Epilasyon Aleti, Aprilla Dijital Banyo Baskülü, Düşyeri Amigurumi El Örmesi Hobi Kiti, Flyhunter Sinek Öldürücü Raket, Piranha Dijital Yazı Tahtası ürünleri ön planda olacak. Ayrıca Kurban Bayramı için yeni indirimli ürünler raflardaki yerini alacak.

    A101 8 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    TOSHIBA 58 ekran ultra HD Android Smart LED TV

    Axen 58 ekran Android Smart TV

        Samsung Cyclone Süpürge

        Flavel Türk Kahvesi Makinesi

        Arzum Choppy Doğrayıcı
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            Haberler Ekonomi A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda türlü türlü indirimler! A101'de ağzınızı tatlandıracak bayram kampanyaları!