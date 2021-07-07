Bu mesleklerde iş var! Önümüzdeki 10 yılın en popüler ve en yüksek maaşlı meslekleri...

Geçtiğimiz ay üniversite sınavında ter döken milyonlarca genç bir yandan sınav sonucunu beklerken, bir yandan da meslek seçimi telaşına girdi.



Business Insider, önümüzdeki 10 yılın en popüler ve en yüksek maaşlı mesleklerini araştırdı. Dünyanın bugününü ve geleceğini etkileyen küresel ısınmayla bağlantılı gıda mühendisliği, yer bilimciliği ve su bilimi uzmanlığı gibi mesleklerin hızla yükselişe geçtiği görüldü.