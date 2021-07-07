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    Bu mesleklerde iş var! Önümüzdeki 10 yılın en popüler ve en yüksek maaşlı meslekleri...

    Üniversite sınavında ter döken milyonlarca genç bir yandan sınav sonucunu beklerken, bir yandan da meslek seçimi telaşına girdi. Business Insider, önümüzdeki 10 yılın en popüler ve en yüksek maaşlı meslekleri derledi. İşte en çok yeni istihdam beklenen meslekler ve yıllık ortalama kazanç (ABD için) tutarları...

    Bu mesleklerde iş var!

    Geçtiğimiz ay üniversite sınavında ter döken milyonlarca genç bir yandan sınav sonucunu beklerken, bir yandan da meslek seçimi telaşına girdi.

    Business Insider, önümüzdeki 10 yılın en popüler ve en yüksek maaşlı mesleklerini araştırdı. Dünyanın bugününü ve geleceğini etkileyen küresel ısınmayla bağlantılı gıda mühendisliği, yer bilimciliği ve su bilimi uzmanlığı gibi mesleklerin hızla yükselişe geçtiği görüldü.



    Ayrıca pandemi etkisiyle bulaşıcı hastalık uzmanları ve kimya mühendisleri de listede yer aldı.

    İşte en çok yeni istihdam beklenen meslekler ve yıllık ortalama kazanç (ABD için) tutarları:


    SİYASET BİLİMCİLER: 124 bin 100 dolar

    KİMYA MÜHENDİSLERİ: 114 bin 820 dolar



    YÖN-EYLEM ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ: 92 bin 280 dolar

    FİZİKÇİLER: 137 bin 700 dolar

    SU BİLİMLERİ UZMANLARI: 90 bin 150 dolar

    BİYOMÜHENDİSLER VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLER: 98 bin 340 dolar



        GIDA TEKNOLOJİ UZMANLARI: 80 bin 190 dolar

        LİSE SONRASI EKONOMİ ÖĞRETMENLİĞİ: 123 bin 720 dolar

        EKONOMİSTLER: 120 bin 880 dolar

        İSTATİSTİKÇİLER: 97 bin 170 dolar

        BULAŞICI HASTALIK UZMANLARI: 83 bin 10 dolar

        BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ VE BİLGİ İŞLEM UZMANLARI: 130 bin 890 dolar

        LİSE SONRASI EĞİTİM DANIŞMANLARI: 75 bin 10 dolar



        SANATÇI VE SPORCULAR İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ: 98 bin 70 dolar

        YER BİLİMCİLER: 112 bin 110 dolar

        LİSE SONRASI FELSEFE VE DİN ÖĞRETMENLERİ: 90 bin 160 dolar

        VERİ TABANI MİMARLARI: 101 bin 90 dolar

        MALİ DENETÇİLER: 92 bin 730 dolar

        ÇEVRE BİLİMCİLERİ VE ÇEVRE UZMANLARI: 80 bin 90 dolar.

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        Haberler Ekonomi Bu mesleklerde iş var! Önümüzdeki 10 yılın en popüler ve en yüksek maaşlı meslekleri...