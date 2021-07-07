Bu mesleklerde iş var! Önümüzdeki 10 yılın en popüler ve en yüksek maaşlı meslekleri...

Geçtiğimiz ay üniversite sınavında ter döken milyonlarca genç bir yandan sınav sonucunu beklerken, bir yandan da meslek seçimi telaşına girdi.
Business Insider, önümüzdeki 10 yılın en popüler ve en yüksek maaşlı mesleklerini araştırdı. Dünyanın bugününü ve geleceğini etkileyen küresel ısınmayla bağlantılı gıda mühendisliği, yer bilimciliği ve su bilimi uzmanlığı gibi mesleklerin hızla yükselişe geçtiği görüldü.
Ayrıca pandemi etkisiyle bulaşıcı hastalık uzmanları ve kimya mühendisleri de listede yer aldı.
İşte en çok yeni istihdam beklenen meslekler ve yıllık ortalama kazanç (ABD için) tutarları:
SİYASET BİLİMCİLER: 124 bin 100 dolar
KİMYA MÜHENDİSLERİ: 114 bin 820 dolar
YÖN-EYLEM ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ: 92 bin 280 dolar
FİZİKÇİLER: 137 bin 700 dolar
SU BİLİMLERİ UZMANLARI: 90 bin 150 dolar
BİYOMÜHENDİSLER VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLER: 98 bin 340 dolar