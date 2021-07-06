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    • Ekonomi
    • 07.07.2021 08:33
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    • 07.07.2021 08:33
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    Maaşını Ziraat Bankası’ndan alanlar için duyuruldu: Başvuru yapanın hesabına anında 20.000 TL yatacak! Ve sonunda belli oldu!

    Ziraat Bankası maaş çeken müşterileri amacıyla kampanyasını duyurdu. Yazılı açıklama yapan banka, emekli müşterilerinin konut ve nakit gereksinimlerini avantajlı koşullar ile karşıladığını bildirdi. Şubeye gitmenin lüzum olmadığı belirti edilen açıklamada, başvuran yapanın hesabına hemen 20 bin TL kredi yatırılabilecek. Emekliler amacıyla aylık geri ödeme tutarı ise 761,16 TL olarak bildirildi. Yıllık Maliyet oranı faiz tahsis ücreti ve vergiler temel alınarak hesaplanmıştır. 35 yaş için hesaplanan 1 yıllık ortalama sigorta masrafı tüketici kredisi için 39,67-TL, konut kredisi için 108,19.-TL'dir.

    takvim.com.tr
    Başvuru yapanın hesabına anında 20.000 TL yatacak!

    Ziraat Bankası maaş ödemelerini çeken emekli müşterileri amacıyla bildirimde bulundu. Banka doğrultusundan oluşturulan bildirimde, "Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit gereksinimlerini avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor." İfadeleri kullanıldı. Banka kredisi amacıyla ile ilgili çeşitli bilgi alabilmek isteyenler şubeyi ziyarette bulunabilecekler. Ziraat bankası dijital kredi başvurusunu 7/24 istediğiniz vakit yapa bilirsiniz. Ayrıca, krediniz onay alırsa da anında mevduat hesabınızda başvurusunu yaptığınız kredinizi görebilir, çekebilirsiniz.

    Ziraat Bankası tüketici kredisi

    Ziraat Bankası konut kredisi

        Kampanya detayları

        Yıllık Maliyet oranı faiz tahsis ücreti ve vergiler temel alınarak hesaplanmıştır. 35 yaş için hesaplanan 1 yıllık ortalama sigorta masrafı tüketici kredisi için 39,67-TL, konut kredisi için 108,19.-TL'dir.

        Kredi paketine ait faiz oranlarından; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan; BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üç tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.

        Konut Kredisi için; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan; BES, AZG, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az dört tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.


        Ziraat Bankası Dijital Kredi

        Ziraat bankası dijital kredi faiz oranları diğer uyguladığı banka müşterilerine göre daha düşüktür. Kredinin geri ödeme vadesi ise aynıdır. Maaşını Ziraat'tan alan çalışan ve emeklilere uygulanan kredi faiz oranı üzerinden dijital kredi verilir. Genellikle bütün vadeler için uygulanan dijital kredinin faiz oranı aynıdır. Tek bir oran üzerinden bütün vadeler için uyguladığı dijital kredinin faiz oranı ise bu ay için şu şekilde yer almaktadır.

            Ziraat Dijital Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

            Ziraat bankası dijital kredi başvurusunu 7/24 istediğiniz vakit yapa bilirsiniz. Ayrıca, krediniz onay alırsa da anında mevduat hesabınızda başvurusunu yaptığınız kredinizi görebilir, çekebilirsiniz. Ziraat bankasının dijital kredisinin başvurusu sadece İnternet yada mobil uygulama üzerinden yapılır. Bu neden den dolayı başvuruda bulunacak olanların İnternet bankacılığı şifresine sahip olması gerekmektedir. İhtiyacınız olan dijital İnternet bankacılığı giriş şifresini de iki şekilde alabilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi Maaşını Ziraat Bankası’ndan alanlar için duyuruldu: Başvuru yapanın hesabına anında 20.000 TL yatacak! Ve sonunda belli oldu!