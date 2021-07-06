Maaşını Ziraat Bankası’ndan alanlar için duyuruldu: Başvuru yapanın hesabına anında 20.000 TL yatacak! Ve sonunda belli oldu!

Ziraat Bankası maaş ödemelerini çeken emekli müşterileri amacıyla bildirimde bulundu. Banka doğrultusundan oluşturulan bildirimde, "Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit gereksinimlerini avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor." İfadeleri kullanıldı. Banka kredisi amacıyla ile ilgili çeşitli bilgi alabilmek isteyenler şubeyi ziyarette bulunabilecekler. Ziraat bankası dijital kredi başvurusunu 7/24 istediğiniz vakit yapa bilirsiniz. Ayrıca, krediniz onay alırsa da anında mevduat hesabınızda başvurusunu yaptığınız kredinizi görebilir, çekebilirsiniz.
Ziraat Bankası tüketici kredisi
Ziraat Bankası konut kredisi