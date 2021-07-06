Peugeot'dan 189.000'dan başlayan sıfır faizli Temmuz kampanyası geldi! Citroen C3 Aircross Türkiye'ye giriş yaptı! İşte fiyatı

Peugeot'dan sıfır faizli Temmuz kampanyası

Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve Black Pack seçeneği ile dikkat çeken yeni Peugeot SUV 3008'de ve 7 kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1,5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'de ise 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Peugeot Türkiye'nin avantajlı temmuz ayı fırsatları tasarımı ve teknolojisiyle göz dolduran iddialı sedan ve hatchback modellerinde de sunuluyor.