Peugeot'dan 189.000'dan başlayan sıfır faizli Temmuz kampanyası geldi! Citroen C3 Aircross Türkiye'ye giriş yaptı! İşte fiyatı

Şirketten oluşturulan bildirime göre, ay süresince devam edecek kampanya kapsamında, bütün Peugeot, modellerinde geçerli 12 ay süresince sıfır faizli kredi olanağı sunuluyor. Bununla birlikte, avantajlı satın alma teklifleri de ay süresince otomobil severleri bekliyor.
Kampanya kapsamında, B-SUV'un lideri Peugeot, SUV 2008'e, 60 bin TL amacıyla 12 ay sıfır faiz fırsatı olanağıyla sahip olunabiliyor. Öte yandan Citroen'in küçük SUV modeli C3 Aircross, geçtiğimiz mart ayında makyaj operasyonu geçirmiş ve yeni yüzüne kavuşmuştu. Daha ciddi bir görünüme kavuşan otomobil, birkaç ay aranın ardından ülkemizde satışa sunuldu.
Peugeot'dan sıfır faizli Temmuz kampanyası
Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve Black Pack seçeneği ile dikkat çeken yeni Peugeot SUV 3008'de ve 7 kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1,5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'de ise 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.
Peugeot Türkiye'nin avantajlı temmuz ayı fırsatları tasarımı ve teknolojisiyle göz dolduran iddialı sedan ve hatchback modellerinde de sunuluyor.
2020 yılında Avrupa'da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergileyen yeni Peugeot 208, 16 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 seçenekleriyle dikkatleri çekiyor.
Peugeot 208'de fiyatlar 199 bin TL'den başlıyor. Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile sınıfındaki standartları yeniden belirleyen Peugeot 508 ise 90 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.