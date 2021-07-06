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    • Ekonomi
    • 06.07.2021 10:19
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    • 06.07.2021 10:19
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    Kurban Bayramı 1100 TL pandemi parası ne zaman yatacak? 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi? E-devlet sorgulama…

    Yüzbinlerce kişi Kurban Bayramı 1100 TL pandemi parası ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. 2021 yılı Kurban Bayramı’na az bir zaman kala vatandaşlar başvuru yaptıkları pandemic sosyal destek yardımının yatacağı tarihi merak etmeye başladı. Başvuru sonuçlarını henüz öğrenmemiş olanlar ise e-devlet üzerinden pandemi destek sonuç sorgulama yaoabilir. Diğer yandan 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi? Sorgulaması da sıklıkla yapılır oldu. İçişleri Bakanlığı’ndan bayram harçlığı konusuna dair açıklama geldi.

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı 1100 TL pandemi parası ne zaman yatacak?

    Kurban Bayramı 1100 TL pandemi parası ne zaman yatacak? 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere verdiği pandemi destek parası hakkında bilgi edinmek istiyor. Diğer yandan 500 TL Kurban Bayramı harçlığı ödenip ödenmeyeceği merak konusu. İşte tüm detaylar…

    500 TL KURBAN BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ 2021?

    İçişleri Bakanlığı tarafından Açık Kapı adlı sistem vatandaşların kullanımına açılmıştı. Yapılan başvurular Valiliklere , Kaymakamlıklara bildiriliyor. Bu sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşların durumları inceleniyor. İnceleme sonucu yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gıda ve maddi yardımlar yapılıyor. Açık kapı uygulaması üzerinden bayram harçlığıyla ilgili başvuru formu bulunmuyor. Özellikle geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde bu iddialar çok sık gündeme gelmiş ve bunun üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini söylemişti.

    AÇIK KAPIDAN VERİLİYOR İDDİASI

    İçişleri Bakanlığı tarafından Açık Kapı adlı sistem vatandaşların kullanımına açılmıştı. Yapılan başvurular Valiliklere , Kaymakamlıklara bildiriliyor. Bu sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşların durumları inceleniyor. İnceleme sonucu yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gıda ve maddi yardımlar yapılıyor.

    2020 yılında Açık Kapı üzerinden bayram harçlığı ile ilgili yapılan duyuruda , "Sosyal medya üzerinden yayılan "Açık Kapı" hizmeti üzerinden başvurulması durumunda, bayram harçlığı benzeri sosyal yardımların yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır. "Açık Kapı" birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi bulunmamaktadır. Bu şekildeki asılsız haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." denildi.

        1100 TL PANDEMİ PARASI 3. FAZ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

        1100 TL'lik yardım başvurusu E-Devlet üzerinden yapılacak.

        Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

        T.C Kimlik Numarınızın son hanesine göre;

        0 - Pazartesi

        2 - Salı

        4 - Çarşamba

        6 - Perşembe

        8 - Cuma

        Günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

        PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

        - AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlandı.

        - Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecek.

        - Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

        Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

        5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler), İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.

        PANDEMİ DESTEK PARASI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Ekonomi Kurban Bayramı 1100 TL pandemi parası ne zaman yatacak? 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi? E-devlet sorgulama…