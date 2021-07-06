Kurban Bayramı 1100 TL pandemi parası ne zaman yatacak? 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi? E-devlet sorgulama…

AÇIK KAPIDAN VERİLİYOR İDDİASI

İçişleri Bakanlığı tarafından Açık Kapı adlı sistem vatandaşların kullanımına açılmıştı. Yapılan başvurular Valiliklere , Kaymakamlıklara bildiriliyor. Bu sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşların durumları inceleniyor. İnceleme sonucu yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gıda ve maddi yardımlar yapılıyor.

2020 yılında Açık Kapı üzerinden bayram harçlığı ile ilgili yapılan duyuruda , "Sosyal medya üzerinden yayılan "Açık Kapı" hizmeti üzerinden başvurulması durumunda, bayram harçlığı benzeri sosyal yardımların yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır. "Açık Kapı" birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi bulunmamaktadır. Bu şekildeki asılsız haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." denildi.