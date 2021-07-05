Clio, Megane, Tiguan ve Golf'lerde şoke eden kampanyalar var, son tarih belli oldu

Türkiye'de çokça tercih edilen otomobil markası olan Wolkswagen, kullanıcıların rağbet gösterdiği Tiguan ve Golf modellerine özel Temmuz ayı kampanyası hazırladı. Son tarihin 31 Temmuz bulunduğu kampanya ile sıfır vasıta sahibi olmak isteyenlerin elini tez tutması gerekiyor... Öte yandan Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg perakende satın alımında uygulanan 231.600 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 171.600 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 5.067 TL'dir.
WOLKSWAGEN GOLF'TE 0 FAİZ FIRSATI
Wolkswagen'den yapılan açıklamaya göre yeni Golf, temmuz ayına özel %0 faiz fırsatı ve kaçırılmayacak fiyatlarla Volkswagen Yetkili Satıcılarında vatandaşları bekliyor. Vatandaşlar Volkswagen Finans'tan (vdf), 31 Temmuz'a kadar geçerli 75.000 TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz fırsatından faydalanabilecek.
KAMPANYANIN ÖZELLİKLERİ
-2 Temmuz – 31 Temmuz tarihleri arasında ve kampanyaya katılan Volkswagen Yetkili Satıcılarında geçerlidir.
-Yeni Golf (Impression ve Life donanımları hariç) model araçlar için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.
-Kredi ve finansman şart ve seçenekleri Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (vdf) tarafından sağlanmaktadır.
-Belirtilen kampanya faiz oranlarının kullanımı için krediye, Volkswagen Kasko ve Volkswagen Garanti Plus ürünlerinin eklenmesi gerekmektedir. Krediye söz konusu ürünlerin eklenmemesi durumunda vdf baz faiz oranları uygulanacaktır.
Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8)
Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression ₺289.200,00
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life ₺361.000,00
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style ₺398.000,00
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line ₺419.900,00
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style ₺436.400,00
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line ₺458.200,00
TIGUEN FİYATLARI
Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8)
Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Life ₺495.000,00
Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺553.500,00
Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line ₺590.100,00
Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Elegance ₺824.900,00
Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG R-Line ₺882.300,00
POLO FİYATLARI
Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8)
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline ₺216.200,00
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline ₺224.400,00
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline ₺226.400,00
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline ₺329.000,00