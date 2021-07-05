Clio, Megane, Tiguan ve Golf'lerde şoke eden kampanyalar var, son tarih belli oldu

YENİ MEGANE SEDAN, 60.000 TL KREDİ 12 AY VADE %0 FAİZ FIRSATIYLA

Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilinin perakende satın alımında uygulanan 232.000 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 172.000 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 5.067 TL'dir.

Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Kredi Koruma Sigortasıyla (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir.

Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg'in ortalama CO2 salımı 119 – 126 g/km; yakıt tüketimi 5,2 – 5,5 lt/100km aralığındadır. Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 31.07.2021'e tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.

(Aylık Bireysel Maliyet Oranı; %0,09, Yıllık Bireysel Maliyet Oranı; %1,06)