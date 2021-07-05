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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 15:38
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    • 05.07.2021 15:38
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    Clio, Megane, Tiguan ve Golf'lerde şoke eden kampanyalar var, son tarih belli oldu

    Türkiye'de normalleşme sürecine geçilmesiyle eş güdümlü ikinci el vasıta pazarının yanı sıra, sıfır vasıta pazarı da hareketlenmeye başladı. Genellikle sıfır vasıta alabilmek isteyenler Wolkswagen'in Temmuz ayı kampanyası ile sıfır vasıta sahibi olabilirler. Genellikle rağbet gören Tiguan ve Golf modelleri amacıyla oluşturulan kampanyalar çok sayıda vatandaşı mutlu edecek cinsten. Öte yandan Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilinin perakende satın alımında uygulanan 232.000 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 172.000 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 5.067 TL'dir.

    Clio, Megane, Tiguan ve Golf'lerde şoke eden kampanyalar var, son tarih belli oldu

    Türkiye'de çokça tercih edilen otomobil markası olan Wolkswagen, kullanıcıların rağbet gösterdiği Tiguan ve Golf modellerine özel Temmuz ayı kampanyası hazırladı. Son tarihin 31 Temmuz bulunduğu kampanya ile sıfır vasıta sahibi olmak isteyenlerin elini tez tutması gerekiyor... Öte yandan Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg perakende satın alımında uygulanan 231.600 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 171.600 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 5.067 TL'dir.

    WOLKSWAGEN GOLF'TE 0 FAİZ FIRSATI

    Wolkswagen'den yapılan açıklamaya göre yeni Golf, temmuz ayına özel %0 faiz fırsatı ve kaçırılmayacak fiyatlarla Volkswagen Yetkili Satıcılarında vatandaşları bekliyor. Vatandaşlar Volkswagen Finans'tan (vdf), 31 Temmuz'a kadar geçerli 75.000 TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz fırsatından faydalanabilecek.

    KAMPANYANIN ÖZELLİKLERİ

    -2 Temmuz – 31 Temmuz tarihleri arasında ve kampanyaya katılan Volkswagen Yetkili Satıcılarında geçerlidir.

    -Yeni Golf (Impression ve Life donanımları hariç) model araçlar için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.

    -Kredi ve finansman şart ve seçenekleri Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (vdf) tarafından sağlanmaktadır.

    -Belirtilen kampanya faiz oranlarının kullanımı için krediye, Volkswagen Kasko ve Volkswagen Garanti Plus ürünlerinin eklenmesi gerekmektedir. Krediye söz konusu ürünlerin eklenmemesi durumunda vdf baz faiz oranları uygulanacaktır.

    Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8)

    Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression ₺289.200,00

    Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life ₺361.000,00

    Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style ₺398.000,00

    Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line ₺419.900,00

    Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style ₺436.400,00

    Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line ₺458.200,00

    TIGUEN FİYATLARI

    Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8)

    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Life ₺495.000,00

    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺553.500,00

    Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line ₺590.100,00

    Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Elegance ₺824.900,00

    Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG R-Line ₺882.300,00

    POLO FİYATLARI

    Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8)

    Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline ₺216.200,00

    Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline ₺224.400,00

    Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline ₺226.400,00

    Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline ₺329.000,00

        T- ROC

        Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8)

        T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline ₺447.600,00

        PASSAT

        Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8)

        Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression ₺437.400,00

        Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business ₺497.700,00

        Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺600.700,00

        Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business ₺755.300,00

        Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance ₺907.000,00

        PASSAT VARİANT

        Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8)

        Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business ₺534.100,00

        Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺639.400,00

        TOUAREG

        Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik Premium ₺2.289.100,00

        Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik Elegance ₺2.289.100,00

        Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik R-Line ₺2.360.300,00

        YENİ MEGANE SEDAN, 60.000 TL KREDİ 12 AY VADE %0 FAİZ FIRSATIYLA

        Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilinin perakende satın alımında uygulanan 232.000 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 172.000 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 5.067 TL'dir.

        Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Kredi Koruma Sigortasıyla (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir.

        Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg'in ortalama CO2 salımı 119 – 126 g/km; yakıt tüketimi 5,2 – 5,5 lt/100km aralığındadır. Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 31.07.2021'e tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.

        (Aylık Bireysel Maliyet Oranı; %0,09, Yıllık Bireysel Maliyet Oranı; %1,06)

        YENİ CLIO, 60.000 TL KREDİ 12 AY VADE %0 FAİZ FIRSATIYLA

        Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg perakende satın alımında uygulanan 231.600 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 171.600 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 5.067 TL'dir.

        Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Kredi Koruma Sigortasıyla (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir.

        Yeni Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg'in ortalama CO2 salımı 113 – 116 g/km; yakıt tüketimi 5,0 – 5,1 lt/100km aralığındadır. Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 31.07.2021'e tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.

        (Aylık Bireysel Maliyet Oranı; %0,09, Yıllık Bireysel Maliyet Oranı; %1,06)

            Renault Clio Temmuz ayı fiyatları

            Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Benzin Manuel 177.900 169.900 169.900

            Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 bg Benzin Manuel 203.900 191.900 191.900

            Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 210.000 200.000 200.000

            Renault Clio Touch 1.0 TCe ECO 100 bg Benzin Manuel 212.000 202.000 202.000

            Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 220.900 210.900 210.900

            Renault İcon Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 285.000 231.600 231.600

            Renault Megane Temmuz ayı fiyatları


            Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg Benzin Manuel 226.900 229.900 232.000

            Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 297.000 315.900 301.900

            Megane Sedan Joy Blue 1.5 dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 351.000 358.900 358.900

            Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 345.000 356.000 356.000

            Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 374.900 385.000 385.000

            Megane Sedan İcon 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 385.000 398.000 398.000

            Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 403.900 416.000 416.000
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